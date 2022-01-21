Samsunspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)

Spor Toto 1.Lig'de haftanın açılış maçında Samsunspor- Kocaelispor karşılaşıyor.

Maç başladı...

Dk. 3: Samsunspor gole yaklaştı. Fofana’nın pasında savunma arkasına koşan Yasin Öztekin sol çaprazdan topu kaleye gönderdi, top sağdan dışarıya çıktı.

Samsunspor’un eski futbolcusu İlyas Kubilay Yavuz topla buluşmalarında ıslıklandı.

Dk. 8: Samsun ekibi ikinci kez gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Fofana sol çaprazdan kaleye şut çekti, top soldan dışarıya çıktı.

Dk. 11: Samsun ekibinde Cihan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda yakın kale direğinde topa Yasin dokundu, top soldan dışarıya çıktı.

Dk. 13: Bir türlü kalesinden çıkamayan Kocaelispor kendi yarı sahasında topu kaptırdı, Yasin topu kazandı sol çaprazdan şutunu çekti, savunmadan seken top dışarıya çıktı.

Dk. 14: Samsunspor gole yine yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu Cihan indirdi, boş kalan topa Bateau vurdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden çektiği şutu İsmet son anda kornere gönderdi.

Dk. 15: Zorunluluktan sol bek oynayan Semih’in sol ayağı ile son çizgi yakınlarından yaptığı iyi ortaya Diop kafa ile vurdu, top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 16: Kocaelispor sol kanattan Pereira ile geldi. Bu futbolcunu yerden pasında Diop’tan önde kaleci Nurullah soluna uzandı ve topu kontrol etmesini bildi.

Dk. 17: Kocaelispor’da yine Pereira bu kez savunma arkasına koşu yaptı ve sol çaprazda kaleci Nurullah’ı gördü. Açısı daralan Pereira bir müddet bekledikten sonra şutunu çekti, Nurullah sağına yattı ve topu kurtardı.

Dk. 19: Diop sağ kanattan kaleye sokuldu, topu kaptırdı, Pereira da rakipten kaptı. Ceza sahası sağ çaprazında Pereira çalım atmak istedi ancak bunda başarılı olamadı.

Dk. 21: Yeni transfer Mehmet Yılmaz’ın pasında İlyas Kubilay Yavuz topla buluştu. İlyas’ın ceza sahası dışından çektiği şut yerden sekti ve kaleci Nurullah’ta kaldı.

Dk. 28: Samsunspor’da Fofana sol kanattan çok güçlü bir şekilde geldi ve ilk anda önünü boşalttı. Fofana’nın sol çaprazdan çektiği şutu İsmet kurtardı, boş kalan top Samsunsporlu futbolculara gelse de Kocaelispor savunması ikinci bir şut imkanı vermedi.

Dk. 30. Samsunspor’da sağ kanatta kullanılan taçta yerden seken topa Yasin sol ayağı ile iyi vurdu. Top üstten az farkla dışarıya çıktı.Dk. 31: Samsun ekibinde Soner soldan ceza sahasına yerden bir top gönderdi. Tomane bu topa uzanamadı, pozisyon ofsayt nedeni ile sona erdi.

Dk.37 1-0

Tomane

Dk.38 dioğo direkt kırmızı kart

Dk. 37: Samsunspor, Tomane’nin golü ile geriye düştü. Alaeddin’in kullandığı serbest vuruşta kafa ile indirilen top Tomane’ye geldi. Bu futbolcu da boş pozisyonda topu sol köşeden ağlara gönderdi. (1-0)

Dk. 38: Kocaelispor savunmasının yaptığı hatada Diogo gole giden Tomane’yi düşürdü. Hakem Emre Kargın, Diogo’ya direkt kırmızı kartını gösterdi.

Dk. 40: Samsun ekibinde kazanılan serbest vuruşu Cihan topu kaleye gönderdi, top üstten az farkla dışarıya çıktı.

2-0

Dk.42

Mandjeck kendi kalesine

Dk. 42: Samsunspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada Mandjeck’in ters kafa vuruşu sonrası top sağ köşeden ağlarla buluştu.

3 dakika ilave edildi...

Dk. 45+3: Mehmet Yılmaz’ın pasında Rashedd sağ çaprazdan şutunu çekti ve top sağdan dışarıya çıktı.

İlk yarı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdiİlk yarı Samsunspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi

2.YARI BAŞLADI...

Dk. 53: Samsunspor üçüncü gole çok yaklaştı. Fofana’nın pasında Soner son çizgiden topu yerden ortaladı, Tomane topa uzansa da top bu futbolcunun ayak ucunu sıyırdı.

Dk. 55: Samsun ekibinde Yasin Öztekin’in şutunda Tomane topa dokundu, top sağdan dışarıya çıktı.

Dk. 57: Ceza sahası içinde bom boş durumda topla buluşan Cihan’ın şutunda İsmet topu kornere tokatladı.

Dk. 69: Alaaddin’in sol kanattan yaptığı ortada Tomane’nin kafa vuruşunda yerden seken topu İsmet son anda kornere gönderdi.

3-0

dk.74

Dk. 74: Samsunspor farkı 3’e çıkardı. Sol kanattan yapılan ortada Alpay’ın kafa vuruşunda top ceza sahası içindeki Hasan’da kaldı. Hasan’ın şutunda, İsmet’in müdahalesi yeterli olmadı ve top üçüncü kez Kocaelispor ağları ile buluştu.

Dk. 76: Tolcay’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yasin’in şutu üstten dışarıya çıktı.

Dk. 78: Kocaelispor’da Mehmet Yılmaz’ın sağdan ortasında Nurullah topun hakimi oldu.Dk. 80: Samsunspor’da Tolcay’ın şutunda top soldan dışarıya çıktı.

Dk. 81: Alpay’ın kaptırdığı top sonrası Samsunspor hızlı atak şansı yakaladı. Kırmızı beyazlılar topu kaleye gönderemedi, savunmada seken top İsmet’te kaldı.

Dk. 90+1: Samsunspor’da Yasin sol kanattan ceza sahasına sokuldu, şutunda top yan ağlarda kaldı.

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SAMSUN YENİ 19 MAYIS - SAMSUN MERKEZ

21.01.2022 - 19:00

EMRE KARGIN(Hakem)

SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)

OGÜN KAMACI(2. Yardımcı Hakem)

ŞEVKET TEKER(Dördüncü Hakem)

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN

4. YUNUS EMRE ÇİFT

8. CİHAN KAHRAMAN

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

19. SHELDON MICHAEL LOUIS BATEAU

22. ALAADDİN OKUMUŞ

23. YASİN ÖZTEKİN

28. SONER GÖNÜL

55. HASAN KILIÇ

70. MORYKE FOFANA

88. OSMAN ÇELİK

Yedekler

93. AYKUT ÖZER

3. HÜSEYİN ÖZTÜRK

7. TOLCAY CİĞERCİ

15. RECEP BURAK YILMAZ

10. VUKAN SAVICEVIC

20. MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI

25. ERALD ÇİNARİ

44. BERK TAŞKIN

77. MELİH OKUTAN

99. ALİ KILIÇ

Teknik Sorumlu

FUAT ÇAPA

KOCAELİSPOR İLK 11

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

6. MEHMET TAŞ

7. MUSA NİZAM

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

27. SEMİH KARADENİZ

28. MOUHAMED DIOP

29. MICHAEL PEREIRA

32. MEHMET YILMAZ

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

Yedekler

1. KORCAN ÇELİKAY

23. DOĞUKAN KAYA

2. BERKAY TOLGA DABANLI

15. ALPAY ÇELEBİ

52. DENİZALP ÖZDEMİR

70. SAMED ALİ KAYA

89. YİĞİTALİ BAYRAK

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY