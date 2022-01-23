Kocaelispor U-16, Karagümrük’ten puanla döndü “1-1”

Kocaelispor Elit U-16 takımı deplasmanda Karagümrükspor ile karşı karşıya geldi. İki takımın da net goller kaçırdığı mücadele 1-1 sona erdi.

SERBEST VURUŞTAN GERİYE DÜŞTÜK

İstanbul Yenikapı Stadı’nda oynanan maça Kocaelispor iyi başladı ve ilk 45 dakikada iki net fırsat kaçırdı. 20 dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran Karagümrük ekibi serbest vuruş sonrası bulduğu golle 1-0 öne geçti ve devre de bu tek golle sona erdi. Maçın ikinci yarısı ise ilk yarıya göre çok daha tempolu ve bol pozisyonluydu.

YAĞIZ ATTI, ALPEREN ZORU BAŞARDI

Karşılaşmanın 60. dakikasında savunma arkasına topa hareketlenen Yağız, kaleciden önce davrandı, topu kurtardı ve boş kaleye yuvarladı. 65. dakikada yeşil siyahlılar inanılmaz bir gol kaçırdı. Kullanılan serbest vuruşta kalecide seken top boş kaldı. Alperen topa yetişti ve altı pas noktasından topu üstten dışarıya gönderdi. Son bölümlerde Yağız’ın pasında Karagümrüklü savunma oyuncularının koluna çarpan topa hakem devam kararı verdi.

KARAGÜMRÜK’ÜN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ

Son 10 dakikada ise Karagümrük ekibi iki kez golle burun buruna geldi. Bir pozisyonda kaleci Beytullah şık kurtarışı sonrası gole izin vermedi, bir pozisyonda ise ev sahibi ekibin kafa vuruşunda topu üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerine düştü. Son bölümleri gergin geçen maçta başka gol olmadı ve çekişmeli maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Kocaelispor 8 maçta, Karagümrük ise 10 maç sonunda puanlarını 13’e çıkardı.