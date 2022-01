Estrend Estetik ve Güzellik Merkezi Kerimcan Durmaz’ın katılımıyla açıldı

İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi No:18 Kat:2 adresinde faaliyete başlayan Estrend Estetik ve Güzellik Merkezi açılışını bugün sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın katılımıyla gerçekleştirdi. Enes Ayvaz’ın işletme sahibi olduğu, Zerrin Korkmaz’ın işletme müdürü olduğu Estrend Estetik ve Güzellik Merkezi’nin açılışına Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut, İKM Başkanı Murat Öztürk, İKM Yöneticileri Ahmet Kahya, Berrin Çakal, Kocaeli Genç İşadamları Derneği Başkanı Bilal Bozkurt ve birçok davetli yoğun katılım gösterdi. Kurdele kesiminin ardından katılımcılar birlikte Estrend Estetik ve Güzellik Merkezi’ni gezdi. Bir diğer yandan çekiliş yapılarak birbirinden özel hediyeler verildi.

“LOKASYON OLARAK ÇOK GÜZEL”

İşletme müdürü Zerrin Korkmaz açılış öncesi yaptığı açıklamada, “Yerimiz İzmit çarşı merkezde. Lokasyon olarak çok güzel. Herkesin çok rahat ulaşabileceği bir yerde. Yürüyüş yolu Ziraat Bankası karşısı, tramvay yoluna, otobüs duraklarına çok yakın bir yerde. Zaten İzmit’te bir tane merkez var, herkes aynı noktada çok rahat bir şekilde toplanabiliyor. Şu an için ilk işletmemiz ama Marmara Bölgesi geneli şubeleşmeyi düşünüyoruz. Ben 2010’dan bu yana bu sektördeyim” dedi.

“YÜZDE 50 İNDİRİMİMİZ VAR”

Açılışa özel yüzde 50 indirim olduğunu belirten Korkmaz, “Güzelliğe dair her şey var. Kuaför hizmeti dışında, bir bayanın gelip arayabileceği her şey var. İpek kirpik, protez tırnak, kalıcı makyaj, zayıflama, epilasyon gibi farklı bir sürü uygulama var. Açılışa özel yüzde 50 indirimimiz var. Piyasa ortalamasının en altındayız, fiyatlarımız oldukça makul. Biz 5 Ocak’tan beri faaliyetteyiz; bu indirimimiz bu ay sonuna kadar diye düşündük. Şu anda 2 uzman estetisyenimiz, 2 halkla ilişkiler uzmanımız var ama tabi yeni açıldığımız için işin yoğunluğu göre personel sayımızı çoğaltacağız. Şu an için yeterli bu ekip. İlerleyen zamanda, yetmediği taktirde ekibimizi çoğaltacağız” ifadelerinde bulundu.

“BAKIMSIZ KADIN KALMASIN İSTİYORUZ”

Korkmaz, “Talepler gayet güzel şu anda. Fiyatlar, hizmet çok iyi. Ortam çok güzel. Kaliteli hizmet anlayışı ve uzman kadromuzla başladık. Herkes işinde profesyonel kişiler. Hizmet anlayışında amacımız sadece para kazanmak değil insanların memnun bir şekilde oradan ayrılması. Bizim için önemli olan o. Sonuçlarının da güzel olacağına inanıyorum. Güzel şeyler yapmak; herkesi güzelleştirmek istiyoruz. Bakımsız kadın kalmasın istiyoruz. Fiyatlar uygun. Herkes ulaşsın, herkes bakımlı olsun istiyoruz. Bir bayanın güzelliğe dair neye ihtiyacı varsa bir başka yere gitmesin, her ihtiyacını bizde karşılasın istiyoruz. Güzellik sektörü çok fazla kendini yenileyen ve sınır tanımayan bir sektör. Güzel sonuç veren ne varsa onları zaman içerisinde temin ederek ilerlemek istiyoruz.” dedi.