- 07 Şub 2022 - 19:30 G: 07 Şub 2022 - 22:05

Kocaelispor - Boluspor (Canlı anlatım)

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Boluspor ile karşı karşıya geldi

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Kocaelispor ile Boluspor Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geldi

Maç başladı

İlk 15 dakikada kocaelispor baskı kurdu ama kapanan bolu izin vermedi.

Dk 17. Gol... Emin... 0-1...

Dk. 17: Boluspor öne geçti. Atak yönü sağ kanattan yapılan ortadan Emin Bayramkafa vuruşunda yerden seken top sağ köşeden ağlarla buluştu.

Dk. 27: İlyas Kubilay Yavuz’un ceza sahası dışından çektiği şut soldan az farkla dışarıya çıktı.

1-1... İbrahim rasheed..dk. 41

Dk. 41: Kocaelispor beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Rasheed’in şutunda top sağ köşeden ağlarla buluştu. (1-1)

2 dakika ilave edildi...

Mehmet taş sarı kart gördü. Dk.45

İlk yarı sona erdi. 1-1...

2.yarı başladı.

dk.54 1-2... Bolu yeniden öne geçti. Atilla faul diye bıraktı Zahit altı pasa indirdi, kaptan Tugay yakın mesafeden düzgün vuruşla ağları gördü: 1-2.

Kaleci Korcan yediği golden sonra sakatlık geçirdi.

Korcan sakatlandı ve çıktı yerine İsmet girdi...

54 Kocaelispor 2-1 geriye düştü. Son çizgi üzerinden çevrilen topta Tugay topu kaleye gönderdi ve top sol köşeden ağlara gitti.

Dk. 59: Boluspor mutlak bir gol kaçırdı. Bregu’nun şutunda top üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Dk. 71: Kolovos’un pasında Rasheed sol kanatta kaleci Bartu’yu karşısında gördü, Rasheed’in şutunda savunma araya girdi.

5 dakika ilave edildi...

maç sona erdi 1-2

*****

KOCAELİSPOR

1. KORCAN ÇELİKAY
2. BERKAY TOLGA DABANLI
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
22. DİMİTRİS KOLOVOS
29. MICHAEL PEREIRA
32. MEHMET YILMAZ
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
70. SAMED ALİ KAYA
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
23. DOĞUKAN KAYA
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
52. DENİZALP ÖZDEMİR
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
MEHMET ALTIPARMAK

BOLUSPOR

83. OĞUL KAAN DOĞAN
3. ABDURRAHİM DURSUN
5. TUGAY KACAR
10. DEJVİ BREGU
19. GÖKHAN KARADENİZ
21. ODISE ROSHI
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
40. EMİN BAYRAM
50. ALİ KETEN
66. ABDURRAHMAN CANLI
99. BEKİM BALAJ
Yedekler
25. BARTU KULBİLGE
4. FETHİ ÖZER
8. ERAY ATASEVEN
9. KEMAL RÜZGAR
14. HAKAN BİLGİÇ
15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL
16. JAKOB NOVAK
23. KABONGO KASONGO
67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK
77. BERK YILDIZ
Teknik Sorumlu
REHA KEMAL ERGİNER

07 Şub 2022 - 19:30 Kocaeli- Spor

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