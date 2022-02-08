- 08 Şub 2022 - 20:00

İşte Kocaeli’nin mahalle mahalle nüfusu

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TÜİK Bölge Müdürlüğü’nün adrese dayalı nüfus sayımına göre, 1 milyon 997 bin 258 kişi olan Kocaeli’nin nüfusu, bir önceki yıla göre 36 bin 183 kişi artarak 2 milyon 33 bin 441 kişi oldu. TÜİK’in hazırladığı verilerde mahalle mahalle nüfus şu şekilde oluştu…

08 Şub 2022 - 20:00 Kocaeli- Gündem

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