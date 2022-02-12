- 12 Şub 2022 - 15:32 G: 12 Şub 2022 - 15:37

Mustafa Küpçü’nün Ekmek Kavgası okurları ile buluştu

Gazeteci-Yazar Mustafa Küpçü ‘Ekmek Kavgası' ismini verdiği yeni kitabı için bugün imza günü gerçekleştirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Gazeteci-Yazar Mustafa Küpçü 'Ataşe' isimli kitabının ardından, son 4 yıldaki yazılarından seçmeleri ve Türkiye Siyasal Yaşamı'nın kilometre taşları olan konuları içeren yeni kitabını çıkardı. ‘Ekmek Kavgası' ismini verdiği yeni kitabı için imza günü yaptı. İzmit Soydan İş Merkezinde yer alan Kitap Keyfim Sahaf/Kitabevi'nde okurları ile bir araya gelen Mustafa Küpçü, okurları için kitabını imzaladı. Fikir ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Küpçü’yü eşi Sevil Küpçü de yalnız bırakmadı. Mustafa Küpçü'nün daha önce bireysel olarak yayınlanmış "Anayasa, yasalar ve sendikal mücadelede hukukun payı" ve "Deliormanlı" adlı kitapları bulunuyor. Küpçü, önceden "Bosna Yazıları" ve "Gri Yeşil İzmit" adlı kitaplarını da ortak yayın olarak okurla buluşturmuştu.

GENÇLERİN BAŞUCU KİTABI

1970 yılından beri oluşturduğu ve gazete kupürlerinden oluşan arşivinden yararlanarak Ekmek Kavgası kitabını yazan Mustafa Küpçü, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde yaşanan belli başlı olayların kronolojik olarak sundu. Türkiye Siyasal Yaşamında var olan önemli konuların anlatıldığı kitap en çok da gençlere hitap ediyor. Küpçü gençler için yazdığı kitabı ile ilgili, “Gençlerimizin, siyaset bilimi ve siyaset tarihi açısından yeterli bilgiye sahip olmadıklarını görüyorum. Elbette istisnai örnekler de var. Bu kitapla gençlerimizin "siyasal bilgi" ihtiyaçlarına karşılık verebileceğimi düşünüyorum.  Bilgi ile donanımlı gençlerin bu ülkeye önemli katkıları olacaktır. Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde 30'lu yaşlarda gençler ülke yönetimlerine geliyorlar. Bizim gençlerimiz de artık ülke yönetiminde görev alabilmeliler” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KÜPÇÜ KİMDİR?

1950, İzmit doğumlu. Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fak. Basın Yayın Yüksek Okulu 1974 mezunu. Kamu ve özel sektörde 29 yıl görev yaptı. Kendi şirketinde 11 yıl Ajans ve Sigortacılık faaliyeti yürüttü. Kocaeli Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Aynı üniversitenin Meslek Yüksek Okullarında 16 yıl Siyaset Bilimi, Toplumbilim dersleri verdi. DİSK’e bağlı Lastik İş ve Tekstil İş’te 5 yıl sendikal eğitimler verdi. 1991 yılından bu yana yerel Televizyonlarda tartışma programları hazırladı, yönetti. KOCAELİ gazetesinde köşe yazarlığı ve bir dönem Genel yayın Yönetmenliği yaptı. Zaman zaman Cumhuriyet Gazetesi’nde de yazıları yayımlandı. Halen Kocaeli Gazetesi’nde haftada 3 gün köşe yazıları yazıyor.

Yayınlanmış kitapları;

1- Anayasa, Yasalar ve Sendikal Mücadelede Hukukun Payı (1993/Laspetkim İş Yayını)

2- Çınarlarda Hüzün Var (2003)

3- Bosna Yazıları (1995/Ortak yayın)

4- 62 Yıllık Siyasal Yaşamıyla Erol Köse (2014)

5- Deliormanlı (2017)

6- Gri Yeşil İzmit (2018/Ortak yayın)

7- Ataşe (2019)

Mustafa Küpçü; Atatürkçü Düşünce Derneği ve KYÖD gibi köklü STK'larda başkanlık görevlerinde bulundu.

12 Şub 2022 - 15:32 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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