Balıkesirspor - Kocaelispor

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Maç başladı

İlk 23 dakikada tek bir pozisyon bile olmadı

Dakika 28: Balıkesirspor gole yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen top Halil Çolak'a geldi ancak Halil topu ıskaladı, Balıkesir ekibi önemli bir pozisyonu harcadı.

dk.32 Benhur uzaktan vurdu, kaleci Atila son anda çıkardı

40'da Rasheed., sol çaprazda ağır davranınca vuruşu üstten avuta çıktı.

40. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Balıkesirspor savunmasındaki hatalar sonrasına Rasheed topla buluştu, ceza sahası içerisinde Rashed'in vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

Dakika 42: Rasheed'in pasında Kolovos topla buluştu, döner dönmez kaleye şut çekti, top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

gol 1-0... Foxi dk.44... Balıkesir öne geçti...

1-0: Sağ kanattan yapılan ortada kaleye çekilen şutu İsmet iyi uzaklaştıramadı ve Foksi topla buluştu ve topu boş kaleye gönderdi.

İlk yarıya 3 dakika ilave edildi.

İlk yarı sona erdi: Balıkesir:1-Kocaelispor:0...

2.yarı başladı...

Dk.56 benhur 1-1... Goooool

Dakika 56 Kocaelispor beraberlik golünü buldu. Mehmet Yılmaz'ın ortasında Benhur kafa vuruşu sonrasında topu ağlara gönderdi.

Dakika 59 Kocaelispor Benhur ile mutlak bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan futbolcunun şutunda Atilla topu kurtardı.

Dakika 61 Kocaelispor inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Samed Ali kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleye vurmak yerine pas vermeyi düşündü, savunma araya girdi.

babacar dk.74 1-2... goooooooool

Dakika 73: Koaelispor'da Mehmet Yılmaz sağdan ortaladı, savunmanın hatası sonrasında Babacar topla buluştu. Bu futbolcu topu kontrol etti, ardından düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 1-2

5 dakika ilave edildi...

penaltı... kazandı Balıkesir...

90+4 Oğuzhan'ın vuruşunu İsmet kurtardı...

Maç bitti...

***

BALIKESİRSPOR

19. ATİLLA ÖZMEN

5. SEDAT DURSUN

35. BATUHAN İŞÇİLER

6. DOĞA İŞERİ

2. ERDEM GÖKÇE

14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE

90. FOXI KETHEVOAMA

20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO

63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK

18. MAHATMA OSUMANU OTOO

10. ANIL TAŞDEMİR

Yedekler

99. YİĞİTHAN KIR

27. OLTION BILALLI

93. CUMALİ BİŞİ

4. ALPEREN ERDİNÇ

72. PETER AMBROSE

39. HÜSEYİN KARABEY

11. ROMAN BEZJAK

53. BİROL PARLAK

12. MUHAMMED ALİ DOĞAN

17. OĞUZ HAN AYNAOĞLU

Teknik Sorumlu

GİRAY BULAK

KOCAELİSPOR

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

2. BERKAY TOLGA DABANLI

6. MEHMET TAŞ

12. ATİLA TURAN

22. DİMİTRİS KOLOVOS

28. MOUHAMED DIOP

32. MEHMET YILMAZ

35. MAZLUM DEMİR

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

70. SAMED ALİ KAYA

77. BENHUR KESER

Yedekler

1. KORCAN ÇELİKAY

23. DOĞUKAN KAYA

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

15. ALPAY ÇELEBİ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

24. BABACAR GUEYE

39. KEREM CAN AKYÜZ

52. DENİZALP ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

MEHMET ALTIPARMAK