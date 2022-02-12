- 12 Şub 2022 - 18:30 G: 12 Şub 2022 - 21:02

Balıkesirspor - Kocaelispor

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Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Maç başladı

İlk 23 dakikada tek bir pozisyon bile olmadı

Dakika 28: Balıkesirspor gole yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen top Halil Çolak'a geldi ancak Halil topu ıskaladı, Balıkesir ekibi önemli bir pozisyonu harcadı.

dk.32 Benhur uzaktan vurdu, kaleci Atila son anda çıkardı

40'da Rasheed., sol çaprazda ağır davranınca vuruşu üstten avuta çıktı.

40. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Balıkesirspor savunmasındaki hatalar sonrasına Rasheed topla buluştu, ceza sahası içerisinde Rashed'in vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

Dakika 42: Rasheed'in pasında Kolovos topla buluştu, döner dönmez kaleye şut çekti, top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

gol 1-0... Foxi dk.44... Balıkesir öne geçti...

1-0: Sağ kanattan yapılan ortada kaleye çekilen şutu İsmet iyi uzaklaştıramadı ve Foksi topla buluştu ve topu boş kaleye gönderdi.

İlk yarıya 3 dakika ilave edildi.

İlk yarı sona erdi: Balıkesir:1-Kocaelispor:0...

2.yarı başladı...

Dk.56 benhur 1-1... Goooool

Dakika 56 Kocaelispor beraberlik golünü buldu. Mehmet Yılmaz'ın ortasında Benhur kafa vuruşu sonrasında topu ağlara gönderdi.

Dakika 59 Kocaelispor Benhur ile mutlak bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan futbolcunun şutunda Atilla topu kurtardı.

Dakika 61 Kocaelispor inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Samed Ali kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleye vurmak yerine pas vermeyi düşündü, savunma araya girdi.

babacar dk.74 1-2... goooooooool

Dakika 73: Koaelispor'da Mehmet Yılmaz sağdan ortaladı, savunmanın hatası sonrasında Babacar topla buluştu. Bu futbolcu topu kontrol etti, ardından düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 1-2

5 dakika ilave edildi...

penaltı... kazandı Balıkesir...

90+4 Oğuzhan'ın vuruşunu İsmet kurtardı...

Maç bitti...

***

BALIKESİRSPOR

19. ATİLLA ÖZMEN
5. SEDAT DURSUN
35. BATUHAN İŞÇİLER
6. DOĞA İŞERİ
2. ERDEM GÖKÇE
14. BOSSE ADAM CEDRIC KORE
90. FOXI KETHEVOAMA
20. ABRAHAM NNAMDI NWANKWO
63. İBRAHİM HALİL ÇOLAK
18. MAHATMA OSUMANU OTOO
10. ANIL TAŞDEMİR
Yedekler
99. YİĞİTHAN KIR
27. OLTION BILALLI
93. CUMALİ BİŞİ
4. ALPEREN ERDİNÇ
72. PETER AMBROSE
39. HÜSEYİN KARABEY
11. ROMAN BEZJAK
53. BİROL PARLAK
12. MUHAMMED ALİ DOĞAN
17. OĞUZ HAN AYNAOĞLU
Teknik Sorumlu
GİRAY BULAK

KOCAELİSPOR
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. BERKAY TOLGA DABANLI
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
22. DİMİTRİS KOLOVOS
28. MOUHAMED DIOP
32. MEHMET YILMAZ
35. MAZLUM DEMİR
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
70. SAMED ALİ KAYA
77. BENHUR KESER
Yedekler
1. KORCAN ÇELİKAY
23. DOĞUKAN KAYA
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
24. BABACAR GUEYE
39. KEREM CAN AKYÜZ
52. DENİZALP ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
MEHMET ALTIPARMAK

12 Şub 2022 - 18:30 - Gündem

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