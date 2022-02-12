- 12 Şub 2022 - 20:59 G: 12 Şub 2022 - 21:25

“Esir” aldık

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TFF 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor dün akşam Balıkesir deplasmanında sahaya çıktı. Son 7 maçta kazanamayan son 5 maçta sürekli yenilen Yeşil Siyahlılar, 3 puan umuduyla gittiği son sıradaki rakibi karşısında ilk yarıda geride kapadı, ikinci yarı coştu

4-3-3’e dönüş

Sezonun ilk yarısında başa bela olan Akçay’ın 4-1-4-1 düzeninden farklı olarak Mehmet Altıparmak ikinci kez görev yaptığı takımı 4-3-3’e çevirdi. Birçok oyuncuyu kenara gönderen Altıparmak, Bolu yenilgisinin faturasını kesti. Korcan, Alpay, Kubilay kenara gönderilirken, cezası biten Benhur kaptan olarak sahaya çıktı, İsmet kaleyi devraldı, Mazlum Alpay’ın yerine savunmaya monte edildi.

30’dan sonra hareketlendiler

Maçın ilk 23 dakikasında iki takım da tek bir atak bile geliştiremedi. 28’de Balıkesirspor gole yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen top Halil Çolak'a geldi, ancak Halil ıskaladı, Balıkesir ekibi önemli bir pozisyonu harcadı. 32’de Benhur uzaktan vurdu, kaleci Atila son anda çıkardı. 40'da Rasheed, sol çaprazda ağır davranınca vuruşu üstten avuta çıktı.

44’te golü yedik

44.dakikada ise Balıkesir’in golü Foxi ile geldi. Devre böyle sonuçlanırken, Tuzla deplasmanından galip dönen Balıkesir, evinde de Kocaelispor önünde devreyi önde kapadı. Kocaelispor 2. Yarı kendine geldi. Devre arası fırçayı yiyen takım, daha da hırslandı. Bu da golleri ve galibiyeti getirdi. Hafta içi mesaisinde Yeşil Siyahlıların maçı yok. Ardından Tuzla ve İstanbul deplasmanlarına çıkılacak. Umudumuz arttı.

 

12 Şub 2022 - 20:59 - Spor

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