Tuzlaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)

TFF 1.lig temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam İstanbul Esenyurt'ta Tuzlaspor'a konuk oluyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
Maç başladı
Dakika 8: Sol kanattan yapılan ortada yerden seken topu savunma kornere gönderdi, kullanılan korner sonrasında Benhur'un çektiği şutta top kalecide kaldı.
Dk.32 Tuzlaspor'da Ezeh'in şutunda top savunmadan sekip kornere çıktı.
Dakika 33: Kocaelispor yakaladığı kontra atakta rakip ceza sahasına kadar sokuldu ama finali yapamadı.
Dk.45: Banhur'un şutunda yerden seken topu kaleci Emre son anda kornere tokatladı.
Maça 2 dakika eklendi
ilk yarı 0-0 sona erdi.
2. yarı başladı...
Dakika 60: Tuzlaspor'da Sedat Şahintürk'ün ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci İsmet'te kaldı.
DK 64 Tuzlaspor'da Sefa'nın şutunu kaleci İsmet soluna uzanarak kurtardı.
Dk. 72: Kocaelispor'da Berkay'ın şutunda top üstten dışarıya çıktı.
Dakika 90: Atila'nın ortasında Babacar'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
5 dakika ilave edildi.
90 + 3 Babacar ve Mehmet vurdu ,kaleci Emre çıkardı.
0-0 bitti...
***
TUZLASPOR
25. EMRE KOYUNCU
4. İSMAİL KONUK
11. JURGEN BARDHI
14. LAMINE DIACK
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH
30. ÇEKDAR ORHAN
61. SAFA KINALI
87. FERHAT ÖZTORUN
90. VEACESLAV POSMAC
94. MUSTAFA EMRE CAN
96. SEDAT ŞAHİNTÜRK
Yedekler
76. ZVONIMIR MIKULIC
7. AHMET YAZAR
10. METİNCAN CİCİ
42. MEHMET COŞKUN
48. ERHAN KARTAL
52. TAYFUN AYDOĞAN
99. ONAT KUTAY KURT
KOCAELİSPOR
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. BERKAY TOLGA DABANLI
12. ATİLA TURAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
32. MEHMET YILMAZ
35. MAZLUM DEMİR
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
77. BENHUR KESER
Yedekler
1. KORCAN ÇELİKAY
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
15. ALPAY ÇELEBİ
28. MOUHAMED DIOP
52. DENİZALP ÖZDEMİR
70. SAMED ALİ KAYA
Teknik Sorumlu
MEHMET ALTIPARMAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.