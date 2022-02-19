Tuzlaspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)

TFF 1.lig temsilcimiz Kocaelispor, bu akşam İstanbul Esenyurt'ta Tuzlaspor'a konuk oluyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dakika 8: Sol kanattan yapılan ortada yerden seken topu savunma kornere gönderdi, kullanılan korner sonrasında Benhur'un çektiği şutta top kalecide kaldı.

Dk.32 Tuzlaspor'da Ezeh'in şutunda top savunmadan sekip kornere çıktı.

Dakika 33: Kocaelispor yakaladığı kontra atakta rakip ceza sahasına kadar sokuldu ama finali yapamadı.

Dk.45: Banhur'un şutunda yerden seken topu kaleci Emre son anda kornere tokatladı.

Maça 2 dakika eklendi

ilk yarı 0-0 sona erdi.

2. yarı başladı...

Dakika 60: Tuzlaspor'da Sedat Şahintürk'ün ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci İsmet'te kaldı.

DK 64 Tuzlaspor'da Sefa'nın şutunu kaleci İsmet soluna uzanarak kurtardı.

Dk. 72: Kocaelispor'da Berkay'ın şutunda top üstten dışarıya çıktı.

Dakika 90: Atila'nın ortasında Babacar'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

5 dakika ilave edildi.

90 + 3 Babacar ve Mehmet vurdu ,kaleci Emre çıkardı.

0-0 bitti...

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TUZLASPOR

25. EMRE KOYUNCU

4. İSMAİL KONUK

11. JURGEN BARDHI

14. LAMINE DIACK

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

30. ÇEKDAR ORHAN

61. SAFA KINALI

87. FERHAT ÖZTORUN

90. VEACESLAV POSMAC

94. MUSTAFA EMRE CAN

96. SEDAT ŞAHİNTÜRK

Yedekler

76. ZVONIMIR MIKULIC

7. AHMET YAZAR

10. METİNCAN CİCİ

42. MEHMET COŞKUN

48. ERHAN KARTAL

52. TAYFUN AYDOĞAN

99. ONAT KUTAY KURT

KOCAELİSPOR

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

2. BERKAY TOLGA DABANLI

12. ATİLA TURAN

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

22. DİMİTRİS KOLOVOS

24. BABACAR GUEYE

32. MEHMET YILMAZ

35. MAZLUM DEMİR

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

77. BENHUR KESER

Yedekler

1. KORCAN ÇELİKAY

6. MEHMET TAŞ

7. MUSA NİZAM

15. ALPAY ÇELEBİ

28. MOUHAMED DIOP

52. DENİZALP ÖZDEMİR

70. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

MEHMET ALTIPARMAK