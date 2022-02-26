- 26 Şub 2022 - 15:32 G: 26 Şub 2022 - 15:35

CHP’nin geçmiş dönem il başkanları tecrübelerini aktardı

CHP Kocaeli, geçmiş dönem il başkanları ile bir araya geldiği toplantıda iktidar yürüyüşünü şekillendiren tecrübe aktarımlarıyla, çalışma planlarını masaya yatırdı.

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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, partinin hafızasını tutan geçmiş dönem il başkanlarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da katıldığı kahvaltı programında buluşturdu. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa TBMM Başkanvekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, geçmiş dönem il başkanları Erol Köse, Cevdet Barış, Selim Yıldız, Cihat Altunyuva, Nadir Birok, İbrahim Aydın, Sefa Sirmen, Mustafa Küpçü, Cengiz Sarıbay, Necat Çakır, Ferhan Şensoy, Keramettin Gençtürk katıldı. Partinin mevcut yönetimleri ve hafızasının bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda iktidar mesajları verildi.

HER BİR FERDİMİZ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Toplantıyı değerlendiren CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı ile partimizin amiralliğini üstlenen geçmiş dönem il başkanlarımızı bir araya getirdik ve çalışmalarımızı onların görüşleri ile şekillendirdik. Şu anda içerisinde bulunduğumuz süreç oldukça kritik. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor süreci sandıkta sonlandırmak, halkın iktidarını kurmak için geçmiş tecrübelerin aktarımı çok kıymetli. Geçmişte yapılan çalışmaları, yaşananları çok iyi bilmeliyiz ki o tecrübelerin üzerine yeni çalışmaları koyarak ilerleyebilelim. İl başkanlarımızın genel başkan yardımcımıza ilettikleri de genel merkez çalışmaları için oldukça kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir ferdi, iktidar yürüyüşümüz için aralıksız çalışıyor” diye konuştu.

26 Şub 2022 - 15:32 - Siyaset

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