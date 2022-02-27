İstanbulspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)

1. Lig'de oynanan İstanbulspor- Kocaelispor maçını 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
Maç başladı
Dk. 7 Melih Kabasakal sarı kart
Dakika 9: Babacar kaleci ile karşı karşıya kaldı sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Alperen'in ellerinde kaldı.
Dakika 16: Eslem topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Dakika 37: İstanbulspor gole çok yaklaştı. Topalli'nin şutunda İsmet topu son anda çıkardı dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Dakika 40: Kocaelispor maçın en net tehlikesini yarattı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Alperen topu ayaklarıyla kornere gönderdi.
1 dakika ilave edildi
İlk yarı 0-0 sona erdi...
2. yarı başladı
Dk.50: İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz'ın verdiği pasta Tuncer yakın mesafeden topu mesafeden dışarıya gönderdi.
0-1 babacar dk.56
Dk.50: İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz'ın verdiği pasta Tuncer yakın mesafeden topu mesafeden dışarıya gönderdi.
dk.56 Savunma hatasında topla buluşan Babacar akıllı davranışı sonrasında rahatça topu ağlara gönderdi, üçüncü maçında ikinci golünü attı.
Ceza sahası içerisine gönderilen topu Babacar kaleciden önce yakaladı ve Alperen'in yanından topu ağlara göndererek Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi.
Dk.72 penaltı... İbrahim kullandı, direkten döndü...
Dk.71: Musa Nizam'ın rakibine yapmış olduğu hareket sonrasında İstanbulspor penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun gerisine İbrahim Yılmaz geçti. İbrahim'in penaltı vuruşunda top direğe çarptı ve sarı siyahlılar penaltıyı kaçırdı.
Dk.85: Dino'nun pasında Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Alperen'i geçemedi. Mutlak bir pozisyondu.
Maça 5 dakika ilave edildi
90+4: İstanbulspor'da Melih topu önünde bulduğu ceza sahası önünde çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 1-1. maç bitti...
***
İSTANBULSPOR
İlk 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
3. TUNCER DUHAN AKSU
5. ESLEM ÖZTÜRK
9. İBRAHİM YILMAZ
13. OĞUZHAN BERBER
20. FERHAT YAZGAN
23. OKAN ERDOĞAN
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
98. JETMİR TOPALLİ
Yedekler
26. MÜCAHİT SERBEST
4. MEHMET YEŞİL
6. BERKAY GÖRMEZ
10. EDUART RROCA
11. ALDIN CAJIC
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
24. MUAMMER SARIKAYA
27. VALON ETHEMI
44. YUSUF ALİ ÖZER
Teknik Sorumlu
MEHMET HÜSEYİN DALGIÇ
KOCAELİSPOR
İlk 11
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. BERKAY TOLGA DABANLI
6. MEHMET TAŞ
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
24. BABACAR GUEYE
27. SEMİH KARADENİZ
29. MICHAEL PEREIRA
35. MAZLUM DEMİR
39. KEREM CAN AKYÜZ
77. BENHUR KESER
Yedekler
1. KORCAN ÇELİKAY
23. DOĞUKAN KAYA
7. MUSA NİZAM
9. DINO NDLOVU
15. ALPAY ÇELEBİ
22. DİMİTRİS KOLOVOS
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
52. DENİZALP ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
MEHMET ALTIPARMAK
ESENYURT NECMİ KADIOĞLU STADI - İSTANBUL - ESENYURT
27.02.2022 - 19:00
YİĞİT ARSLAN(Hakem)
HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(1. Yardımcı Hakem)
ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)
MEHMET ALİ ÖZER(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.