İstanbulspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)

1. Lig'de oynanan İstanbulspor- Kocaelispor maçını 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı

Dk. 7 Melih Kabasakal sarı kart

Dakika 9: Babacar kaleci ile karşı karşıya kaldı sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Alperen'in ellerinde kaldı.

Dakika 16: Eslem topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Dakika 37: İstanbulspor gole çok yaklaştı. Topalli'nin şutunda İsmet topu son anda çıkardı dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika 40: Kocaelispor maçın en net tehlikesini yarattı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Alperen topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

1 dakika ilave edildi

İlk yarı 0-0 sona erdi...

2. yarı başladı

Dk.50: İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz'ın verdiği pasta Tuncer yakın mesafeden topu mesafeden dışarıya gönderdi.

0-1 babacar dk.56

Dk.50: İstanbulspor'da İbrahim Yılmaz'ın verdiği pasta Tuncer yakın mesafeden topu mesafeden dışarıya gönderdi.

dk.56 Savunma hatasında topla buluşan Babacar akıllı davranışı sonrasında rahatça topu ağlara gönderdi, üçüncü maçında ikinci golünü attı.

Ceza sahası içerisine gönderilen topu Babacar kaleciden önce yakaladı ve Alperen'in yanından topu ağlara göndererek Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi.

Dk.72 penaltı... İbrahim kullandı, direkten döndü...

Dk.71: Musa Nizam'ın rakibine yapmış olduğu hareket sonrasında İstanbulspor penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun gerisine İbrahim Yılmaz geçti. İbrahim'in penaltı vuruşunda top direğe çarptı ve sarı siyahlılar penaltıyı kaçırdı.

Dk.85: Dino'nun pasında Rasheed kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Alperen'i geçemedi. Mutlak bir pozisyondu.

Maça 5 dakika ilave edildi

90+4: İstanbulspor'da Melih topu önünde bulduğu ceza sahası önünde çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 1-1. maç bitti...

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İSTANBULSPOR

İlk 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

3. TUNCER DUHAN AKSU

5. ESLEM ÖZTÜRK

9. İBRAHİM YILMAZ

13. OĞUZHAN BERBER

20. FERHAT YAZGAN

23. OKAN ERDOĞAN

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

98. JETMİR TOPALLİ

Yedekler

26. MÜCAHİT SERBEST

4. MEHMET YEŞİL

6. BERKAY GÖRMEZ

10. EDUART RROCA

11. ALDIN CAJIC

19. EMİR KAAN GÜLTEKİN

24. MUAMMER SARIKAYA

27. VALON ETHEMI

44. YUSUF ALİ ÖZER

Teknik Sorumlu

MEHMET HÜSEYİN DALGIÇ

KOCAELİSPOR

İlk 11

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

2. BERKAY TOLGA DABANLI

6. MEHMET TAŞ

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

18. JOHANNA OCHIENG OMOLO

24. BABACAR GUEYE

27. SEMİH KARADENİZ

29. MICHAEL PEREIRA

35. MAZLUM DEMİR

39. KEREM CAN AKYÜZ

77. BENHUR KESER

Yedekler

1. KORCAN ÇELİKAY

23. DOĞUKAN KAYA

7. MUSA NİZAM

9. DINO NDLOVU

15. ALPAY ÇELEBİ

22. DİMİTRİS KOLOVOS

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

52. DENİZALP ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

MEHMET ALTIPARMAK

ESENYURT NECMİ KADIOĞLU STADI - İSTANBUL - ESENYURT

27.02.2022 - 19:00

YİĞİT ARSLAN(Hakem)

HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(1. Yardımcı Hakem)

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET ALİ ÖZER(Dördüncü Hakem)