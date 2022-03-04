Kocaelispor-Keçiörengücü

1.Lig'de bir aylık aradan sonra Kocaeli Stadyumu'nda sahaya çıktı

Maç başladı...

Dk. 4: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Kerem Can’ın pasında Benhur sol kanattan topu aldı ve ceza sahasına girer girmez Babacar’a pas verdi. Babacar’ın dönerek kaleye gönderdiği top Keçiören savunmasından döndü.

Dk. 12: Keçiören’de Olowoyin’in şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

Dk. 13: Kolovos’un pasında Benhur soldan topu taşıdı, ortasında Babacar kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi ancak Babacar kaleci Metin’e faul yaptığı için ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.

Dk. 16: Kocaelispor’da kazanılan serbest vuruşu Mazlum tam 35 metreden kaleye gönderdi, Metin sağına uzanarak son anda topu çıkardı, Babacar boşta kalan topu topuk pası ile içeriye atamadı.

Dk. 17: Kolovos’un yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleci Metin’de kaldı.

Dk. 19: Mehmet Taş’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Metin topu iki hamlede topu kontrol etti.

Dk. 26: Babacar’ın ceza sahası dışından çektiği şut sağdan az farkla dışarıya çıktı.

2 dakika ilave edildi...

İlk yarı 0-0 sona erdi...

İkinci yarı başladı

Bu dakikalarda maç sertleşti.

Dk. 57: Kullanılan serbest vuruşta Babacar topu kafası ile içeriye indirdi, Mazlum kendisine gelen topu yakın mesafeden kaleye gönderemedi.

dk.79 Rasheed adeta al da at dedi, Kubilay kaleciye nişanladı.

Keçiörengücü zaman çalmak için kala gelen her şeyi yaptı, hakem sadece izledi...

goooool... Rasheed dk.90+1

1-0

Maç bitti

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KOCAELİ STADI - KOCAELİ

4.03.2022 - 20:00

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

OĞUZ TERZİ(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ŞENER(2. Yardımcı Hakem)

HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)

KOCAELİSPOR

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

2. BERKAY TOLGA DABANLI

6. MEHMET TAŞ

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

22. DİMİTRİS KOLOVOS

24. BABACAR GUEYE

27. SEMİH KARADENİZ

29. MICHAEL PEREIRA

35. MAZLUM DEMİR

39. KEREM CAN AKYÜZ

77. BENHUR KESER

Yedekler

23. DOĞUKAN KAYA

7. MUSA NİZAM

9. DINO NDLOVU

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

15. ALPAY ÇELEBİ

28. MOUHAMED DIOP

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

52. DENİZALP ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

MEHMET ALTIPARMAK

KEÇİÖRENGÜCÜ

71. METİN UÇAR

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

3. MUHARREM CİNAN

16. OGÜN BAYRAK

88. YAW ACKAH

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

7. HAMZA GÜR

9. ALİ YAVUZ KOL

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

Yedekler

34. BORAN GÜNGÖR

89. ERKAM REŞMEN

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

17. VUSAL ISKANDARLI

90. EMEKA FRIDAY EZE

25. UĞUR UTLU

11. TAŞKIN ÇALIŞ

27. ZİYA ALKURT

Teknik Sorumlu

TANER TAŞKIN