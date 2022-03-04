Kocaelispor-Keçiörengücü

1.Lig'de bir aylık aradan sonra Kocaeli Stadyumu'nda sahaya çıktı
Maç başladı...
Dk. 4: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Kerem Can’ın pasında Benhur sol kanattan topu aldı ve ceza sahasına girer girmez Babacar’a pas verdi. Babacar’ın dönerek kaleye gönderdiği top Keçiören savunmasından döndü.
Dk. 12: Keçiören’de Olowoyin’in şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.
Dk. 13: Kolovos’un pasında Benhur soldan topu taşıdı, ortasında Babacar kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi ancak Babacar kaleci Metin’e faul yaptığı için ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.
Dk. 16: Kocaelispor’da kazanılan serbest vuruşu Mazlum tam 35 metreden kaleye gönderdi, Metin sağına uzanarak son anda topu çıkardı, Babacar boşta kalan topu topuk pası ile içeriye atamadı.
Dk. 17: Kolovos’un yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top kaleci Metin’de kaldı.
Dk. 19: Mehmet Taş’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Metin topu iki hamlede topu kontrol etti.
Dk. 26: Babacar’ın ceza sahası dışından çektiği şut sağdan az farkla dışarıya çıktı.
2 dakika ilave edildi...
İlk yarı 0-0 sona erdi...
İkinci yarı başladı
Bu dakikalarda maç sertleşti.
Dk. 57: Kullanılan serbest vuruşta Babacar topu kafası ile içeriye indirdi, Mazlum kendisine gelen topu yakın mesafeden kaleye gönderemedi.
dk.79 Rasheed adeta al da at dedi, Kubilay kaleciye nişanladı.
Keçiörengücü zaman çalmak için kala gelen her şeyi yaptı, hakem sadece izledi...
goooool... Rasheed dk.90+1
1-0
Maç bitti
****
KOCAELİ STADI - KOCAELİ
4.03.2022 - 20:00
ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)
OĞUZ TERZİ(1. Yardımcı Hakem)
MURAT ŞENER(2. Yardımcı Hakem)
HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)
KOCAELİSPOR
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. BERKAY TOLGA DABANLI
6. MEHMET TAŞ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
27. SEMİH KARADENİZ
29. MICHAEL PEREIRA
35. MAZLUM DEMİR
39. KEREM CAN AKYÜZ
77. BENHUR KESER
Yedekler
23. DOĞUKAN KAYA
7. MUSA NİZAM
9. DINO NDLOVU
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
28. MOUHAMED DIOP
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
52. DENİZALP ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
MEHMET ALTIPARMAK
KEÇİÖRENGÜCÜ
71. METİN UÇAR
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
3. MUHARREM CİNAN
16. OGÜN BAYRAK
88. YAW ACKAH
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
7. HAMZA GÜR
9. ALİ YAVUZ KOL
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
Yedekler
34. BORAN GÜNGÖR
89. ERKAM REŞMEN
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
17. VUSAL ISKANDARLI
90. EMEKA FRIDAY EZE
25. UĞUR UTLU
11. TAŞKIN ÇALIŞ
27. ZİYA ALKURT
Teknik Sorumlu
TANER TAŞKIN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.