Lisede makine eğitimi alan genç kadın aradığı işi sanayide buldu

Kartepe Sanayi Sitesi'ndeki atölyelerde çalışan tek kadın olan Uçar, yaklaşık 10 aydır dayısına ait iş yerinde hasarlı araçların kaportalarını tamir ediyor. Bazı müşterilerin "bu erkek işi, sana uygun değil" şeklindeki eleştirilerine yaptığı işle yanıt veren genç kadın, henüz başında olduğu kariyerinde aranan kaporta ustası olmayı hedefliyor.

"İŞE ÇABUK UYUM SAĞLADIM"

Buğçe Uçar, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümünden 2017'de mezun olduktan sonra çeşitli yerlerde freze operatörü olarak çalıştığını söyledi.

Geçen yaz işi bıraktıktan sonra dayısının oto kaporta atölyesine geldiğini ve iş hoşuna gidince çalışmaya devam ettiğini anlatan Uçar, burada hasarlı arabaları tamir ettiklerini, paslı ve çürük parçaların yerine ek yaptıklarını belirtti.

Uçar, hem dayısının dükkanı olması hem de işin rahat olması nedeniyle çabuk uyum sağladığını dile getirerek, "Daha önce kaporta eğitimi almadım ama lisede makine eğitimi almıştım. Program yazmakla bitmiyor, onda da metali işliyorsun. Ağır parçaları indirip kaldırıyorsun. Makine bölümünü okumamın çok faydası oluyor. Malzemelerle ilgili altyapı sağlamış oldu. Hangi parçanın ne işe yarayacağını biliyorsun." diye konuştu.

Dükkanı sabahları kendisinin açtığını belirten Uçar, "Çayı demliyorum, sobayı yakıyorum. Biraz oturduktan sonra işe koyuluyoruz. Dayımın verdiği işleri yapıyorum. Teker söküyorum, amortisörleri söküyorum, kaynak ve çektirme yapıyorum. Sadece kaportayla bitmiyor, mekanik aksama da bakıyoruz. Çıkma malzemelerin satışını ve montajını yapıyorum. Sabah 09.00, akşam 18.30 arası çalışıyorum. İş durumuna göre daha erken veya geç çıktığım da oluyor." ifadelerini kullandı.

"ARAYIŞI BIRAKMADIM VE SONUNDA ARADIĞIM İŞİ BULDUM"

Uçar, daha önce çalıştığı atölyede de çok erkek olduğu için sanayide zorluk çekmediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bana 'ne işin var, böyle olmaz' diyen de oluyor ama ben işimi yaparak kendimi kanıtlıyorum zaten. Mesela bir defasında plastik kaynak yapacaktım. Öncesinde müşteri 'desteğe ihtiyaç var mı' dedi. Yaptıktan sonra çok beğendi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, daha çok beğeniliyor. Gelenler 'usta' diyeyim mi, 'ne zamandır buradasın' diye soruyor. Bir ara 70 yaşlarında bir dede geçiyordu 'helal olsun' diye bağırdı. Sonra geldi tebrik etti. Öyle çok oluyor."

Uçar, kendisini işinde geliştirmek istediğini vurgulayarak, "Öğrendikçe dükkana bir şeyler katarak ilerlemeyi düşünüyorum. Geçici düşünmüyorum. Dükkana çekidüzen verip kendi düzenimi kurmak istiyorum. Dayımı da emekli edeceğim. Freze mesleğim de var. Oradan da ilerleyebilirim. Bulunamayan parçalar oluyor, program bildiğim için onları işleyebilirim." şeklinde konuştu.

Kadınlara ne olursa olsun hayallerinden asla vazgeçmemelerini tavsiye eden Uçar, "Ben çok reddedildim. 'Erkek işi yapamazsın' denildi ama arayışı bırakmadım ve sonunda aradığım işi buldum." dedi.

"ONU ALMAMIN NEDENİ YETENEKLİ VE HEVESLİ OLMASI"

Kaporta boya ustası Kemal Çaylak da yeğeninin iş bulana kadar yanına geçici olarak geldiğini, yaptığı işi beğenince de devam ettiğini söyledi.

Uçar'ın müşterilerle ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve bu durumun işlere de olumlu yansıdığını vurgulayan Çaylak, "Onu almamın nedeni yetenekli ve hevesli olması. Oğlum askerde, bu ay içerisinde o da gelecek. Geldiği zaman dükkanı onlara bırakıp emekli olacağım. İşi götüren Buğçe olacak." ifadelerini kullandı.

Çaylak, oto sanayide çırak bulmanın zor olduğuna değinerek, "10 sene sonra bu işi yapacak insan kalmayacak. Bugün otobüs, tır kullanan bir kadın varsa bu işi de çok rahat yapar." dedi.