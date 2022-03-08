Kocaeli’de kadınlar yürüyüşe geçti: Kazanacağımızı biliyoruz!

Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bugün İzmit’te bulunan Belediye İş Hanı önünden Kentmeydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya platform ve inisiyatif üyeleri ile sendika ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı yürüyüşte kadınlar taleplerini parça parça okurken aynı zamanda sloganlar atıldı.

“UMUT EDEBİLİYORSAK MÜCADELEMİZ SAYESİNDE”

Kent Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından platform yöneticileri ortak metni parça parça okudu. Ortak metinde şu ifadelere yer verildi; “Aradan 165 yıl geçti, patriyarkanın kadının emeği, bedeni, kimliği üzerindeki el koyma, şiddet ve baskısı azalmadı. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürü derinleşti. Yıllar içerisinde sadece sayıca çoğalmadık, bu sokakları aşan bir kadın mücadelesini örgütledik, dayanışmayı kurduk. Bizi ezen patriyarkaya, hayatlarımızı sömüren kapitalizme, bizi hizaya sokmaya çalışan heteroseksizme karşı başka bir dünyanın mümkün olduğunu gördük. Kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı saldırılar her taraftan yükselirken, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden nafaka hakkının gaspına, homofobi ve transfobiyi alenen örgütleyenlerden bizleri makbul kadınlar yapmaya çalışarak tüm ev ve bakım işlerini üstümüze boca edenlere, yoksulluğun ve savaşın faturasını bizlere çıkaranlara karşı mücadelemizi sürdürüyorsak, direniyorsak, umut edebiliyorsak mücadelemiz sayesinde. Burada bugün toplanan, bugün dünyanın dört bir yanında toplanan kadınlar ve LGBTİ+ler sayesinde.

“İSYANIMIZI YÜKSELTTİK”

Kadınların toplumsal özne olarak yaşamın içerisinde yer almasını istemeyen siyasal iktidar, yeni rejime uygun makbul kadın yaratma çabası ile muhalif kadınlar üzerindeki baskısını arttırıyor. Üniversite öğrencileri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, kadın aktivistler, sendikal mücadele yürüten kadınlar keyfi, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşıyor. Tüm bu saldırılar karşısında geri adım atmadık, kapitalist ataerkiye karşı isyanımızı yükselttik. OHAL’de de, pandemi koşullarında da sistemin saldırılarına rağmen direnmekten vazgeçmedik. Sendikalı olmamız önünde engel olmaya çalışan sermayeye karşı örgütlenme hakkımızı savunduk, hangi sendikada örgütleneceğimize biz karar veririz dedik. Kadın cinayetlerinde failleri koruyan erkek devlet ve yargıya karşı mahkeme önlerinde "Erkek adalet değil gerçek adalet" demekten vazgeçmedik. Savaştan en çok etkilenenler olarak barışın kadınların sözünün etkin olmasıyla mümkün olacağını söyledik, bunun mücadelesini verdik, veriyoruz.

“MÜCADELEYİ BÜYÜTÜRSEK KAZANACAĞIMZI BİLİYORUZ”

Ataerkil ulus devletlerinize ve savaş sermayesini besleyen politikalarınıza karşı barış ısrarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Erkek aklının eseri olan savaşa karşı kadın eliyle barışı inşa etme mücadelemizi en zor şartlarda dahi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hakkımız olanı ancak sokaklarda olarak; evde, işte, cezaevinde, okulda ve yaşadığımız her yerde mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz. İddiamız sadece bugünü kutlamak için değil, sadece kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı kaldırmak için değil, sadece eşitlik için değil. Dünyayı değiştirmekte gözümüz var. Eşit özgür bir dünya kurana kadar bu sokaklardan isyan ve mücadele eksilmeyecek. Salgının, ekonomik krizin tüm yükünü bize yükleyenlere, bizi yoksullaştıranlara karşı evlerde, fabrika önlerinde, ofislerde, şantiyelerde, meydanlarda direnmeye devam ediyoruz. “Mağdur” olduğunu söyleyen erkekleri güçlendirmek adına nafaka hakkımızın gasp edilmesini kabul etmiyoruz.

“EŞİT VE ÖZGÜR DÜNYA KURMADAN İSYANIMIZ BİTMEYECEK”

Patriyarkaya karşı mücadele eden kadınların ve kadın siyasetçilerin hapsedilmesini, KHK’larla, kayyumlarla kadın örgütlerinin ve kadın danışma merkezlerinin kapatılmasını kabul etmiyoruz. Katil erkeklere iyi hal indirimi verilirken erkek şiddetine karşı hayatına sahip çıkan kadınlara onlarca yıl hapis cezası verilmesine isyan ediyoruz. Sesimizi, sözümüzü, eylemimizi şiddetle, polisle bastırıp mahkemelerde yargılamaya çalışanlara itaat etmiyoruz. Eşitlenme ihtimalimiz patriyarkayı ve devleti bu kadar korkuturken, hep birlikte özgürleşmek için birbirimize ve mücadelemize daha sıkı sarılıyoruz. Diyoruz ki; patriyarkanın, kapitalizmin, ırkçılığın, savaşın, dini baskının, emek sömürüsünün olmadığı eşit ve özgür bir dünya kurmadan isyanımız bitmeyecek. Yaşasın kadın dayanışması yaşasın örgütlü mücadelemiz”