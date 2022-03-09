Gençlerbirliği provaları bol gollü geçiyor!

MAÇTA DA İSTERİZ!

Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkacak olan Kocaelispor’da hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Takım, Başkent’teki maça en iyi konsantre olmak isterken yeşil siyahlılarda Berkay Dabanlı ve Atila’dan başka eksik bulunmuyor. Hastalanan Dino’nun ise iyileşeceği umuluyor.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ANKARA TAKIMI İLE MAÇ

Son maçında Keçiörengücü’nü 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Kocaelispor gözünü bir diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği maçına çevirdi. Brunga Tesisleri’nde yapılan önceki günkü antrenmanda yapılan yarım sahadaki çift kale maçta atılan goller dikkat çekerken bu üretimin maça da yansıması bekleniyor.

TEMPO ÇOK YÜKSEK

Önceki günkü antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kuvvet ve istasyon çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maça geçildi. İzin alan Benhur antrenmanın başında yer alırken maçta bulunmadı. Burada sevindirici olan husus filelerin bol bol havalanmasıydı. Yağmurlu ve soğuk bir havada yapılan çalışma yenileme koşusu ile sona erdi.

BERKAY 2 MAÇ KAÇIRACAK

Sağ kasığındaki sakatlık nedeni ile Keçiörengücü maçının ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Berkay Dabanlı’da kısmi yırtık olması nedeni ile başarılı stoperin iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Böylece Berkay, Gençlerbirliği ve Denizli maçlarında sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı tamamen geçen ve maç temposunu da bulan kaptan Musa Nizam’ın 11 rotasyonunda yer alması, Diogo’nun da Ankara’ya götürülmesi bekleniyor.

DINO SERUM TEDAVİSİ GÖRDÜ

Antrenmandan önce halsiz olduğunu belirten ve önceki günü Konak Hastanesi’nde serum tedavisi görerek geçiren Dino’nun ise pazar günkü maça kadar hazır olması için sağlık ekibi sıkı şekilde çalışıyor. Atila’nın mide problemi ile devam ediyor. 30 yaşındaki stoperin Gençlerbirliği maçında da sahadaki yerini alamayacağı düşünülüyor.