- 11 Mar 2022 - 10:38 G: 11 Mar 2022 - 10:43

Kocaeli'de kar 15 santime ulaştı

KOCAELİ'de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağış sürerken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santime ulaştı.

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Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Okulların da tatil olmasıyla yollarda trafik oluşmadı. Kar yağışının gün içerisinde sürmesi bekleniyor.

11 Mar 2022 - 10:38 - Gündem

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