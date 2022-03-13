Kocaeli’den kartpostallık kar manzaraları

Kocaeli’nde etkili olan yoğun kar yağışı beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sayesinde ulaşımda ve hayatın diğer alanlarında aksamaya neden olmazken, şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Kar yağışının ardından Kocaeli’ni bembeyaz bir örtü kapladı. Yeşil alanların, ağaçların, binaların üstünün karla kaplanmasıyla kentte muhteşem kar manzaraları oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.