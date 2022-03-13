- 13 Mar 2022 - 11:01 G: 13 Mar 2022 - 11:03

Kocaeli’den kartpostallık kar manzaraları

Kocaeli’ni etkisi altına alan kar yağışı kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kocaeli’nde etkili olan yoğun kar yağışı beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sayesinde ulaşımda ve hayatın diğer alanlarında aksamaya neden olmazken, şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Kar yağışının ardından Kocaeli’ni bembeyaz bir örtü kapladı. Yeşil alanların, ağaçların, binaların üstünün karla kaplanmasıyla kentte muhteşem kar manzaraları oluştu.

 

13 Mar 2022 - 11:01 - Gündem

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