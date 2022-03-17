Sevim Deren’den Körfez’e Atatürk Köşesi

Çanakkale zaferinin 107’ince, ÇYDD’nin kuruluşunun ise 33’üncü yıldönümü nedeniyle Kocaeli'deki 5 okula Atatürk köşeyi yapıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, okul ziyareti sırasında köşenin boş olduğunu görmesiyle Körfez Yarımcada bulunan Mimar Sinan İlkokulu’na ve farklı ilçelerde toplam 5 okula Atatürk Köşesi yapmaya karar verdi. Petkim İlkokulu’nda dün açılışı yapılan Atatürk Köşesi önünde okul öğrencileri de ÇYDD’ne bir sürpriz hazırladı. Çanakkale ve Kurtuluş savaşını teslim eden gösteri veliler tarağından beğeniyle izlendi. Yapılan açılış töreninin ardından ise emeğini esirgemeyen ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’e çiçek taktim edildi.

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde düzenlenen törene okul müdürü Zehra Aslan Eker, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD Körfez Şube Başkanı Serab Baykurt, ÇYDD Onur Kurulu Üyesi Gülşen Müstecaplıoğlu, ADD Körfez Şube Başkanı Nesibe Çetkin şube yöneticileri, okul öğretmen ve öğrencileriyle veliler katıldı. Programın sonunda ise ÇYDD’nin 33. Yıl pastası kesildi.