Büyük zaferin 107. Yılı 

Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılında Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak Bağçeşme'de bulunan asker ve polis şehitliği ziyareti yapıldı.

SADECE 3 İL BAŞKANI KATILDI

Ziyarette Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Türkiye Harp Malülü Şehit, Dul ve Yetimleri Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı, İl Müftüsü Sinan Cihan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Payal ve çok sayıda protokol üyesi hazır bulundu.

DEFTERİ İMZALADILAR

Çelenklerin sunumu ile başlayan tören, şehitlerimiz anısına yapılan saygı atışı ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Binbaşı Serkan Delen günün anlam ve önemine yönelik konuşma gerçekleştirdi. Ardından Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Şehitlik Defterine günün anlam ve önemini belirten yazılarını yazarak imzaladılar.