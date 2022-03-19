Kocaeli beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Kocaeli’de önceki gece başlayan yoğun kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Aralıklarla yağmaya devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’nin zirvesinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, gece boyunca ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Günler öncesinden verilen kar alarmı nedeniyle alınan tedbirler sayesinde kent genelinde olumsuzluk yaşanmadı. Yetkililer zorunlu olmadıkça araç kullanmaması yönünde vatandaşlar uyarırken yolda kalan vatandaşların imdadına ise belediye ve karayolları ekipleri koştu. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise “18.03.2022 Cuma saat:18.00’dan başlamak suretiyle itibariyle ev ve işyerlerine hizmet veren moto – kuryelerin çalışmasına, motosiklet ve mobilet kullanımına ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hava sıcaklıklarının gece -5 dereceye kadar düşmesi beklenirken vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları istendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de hem kent merkezinde hem de yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları sürekli açık tutuyor. İki vardiya olarak nöbet tutan karla mücadele ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ve köylerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.