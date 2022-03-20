Gençlerbirliği-Kocaelispor (Canlı anlatım)

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Maç başladı

Dk.11: Gençlerbirliği'nde kullanılan köşe vuruşunda kaleye doğru yapılan kafa vuruşu sonrası top soldan dışarıya çıktı.

Dakika 13: Kocaelispor'da Kolovos ceza sahasına topla sokuldu, pasında topu Babacar'a verdi. Babacar topu kontrol edemedi ve önemli bir pozisyonu harcadı yeşil siyahlılar.

Dk. 29: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Ceza sahası içerisinde Kolovos topu önünde buldu. Yunan futbolcu müsait durumdayken topu kaleye gönderdi ancak savunmadan seken top kaleci Ramazan'a geldi.

Dk. 33. Kocaelispor'da Babacar savunma arkasına koşu yaptı ve topu kaleci Ramazan'dan kurtard Ramazan, Babacar'ın üzerine düştü net penaltıydı. Ancak hake pozisyonu devam ettirdi. Herkes şaşkınlık içerisinde karara inanamadı.

Dakika 36 ve 37: Gençlerbirliği bu dakikada 2 kez tehlikeli oldu. İlkinde çekilen şutu İsmet kurtardı, ikincisinde Gryskin'in şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

Dakika 45 artı 1: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Benhur'un pasında Babacar kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak yine topu Ramazan'dan koparamadı

ilk yarı sona erdi... 0-0...

ikinci yarı başladı

dk.56 Babacar Gueye ... gooooool... 0-1...

Kocaelispor 56 dakikada öne geçti. Gençlerbirliği savunmasının pası kısa düştü. Bu topa yetişen Babacar kaleci Ramazan'dan topu kurtardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

1-1 dk.69 Ömürcan.

69.dakikada Gençlerbirliği beraberliği buldu. Savunma arkasına koşu yapan Ömürcan kaleci ismetin solundan topu filelerle buluşturdu: 1-1.

74'üncü dakikada Babacar ile yine çok net bir gol kaçtı. Ceza sahası içinde topla buluşan Senegalli futbolcunun şutu üstten dışarıya çıktı.

Dakika 77'de Kocaelispor'da Benhur ceza sahasına sokuldu, pasında Babacar topu ıskaladı.

dk.84 İsmet inanılmazı başardı. Sandro Lima kornerden gelen topa kafayı vurdu, İsmet mükemmel şekilde önledi.

5 DAKİKA İLAVE EDİLDİ.

Mehmet çıktı, Diago girdi

Maç bitti...

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İlk 11

1. RAMAZAN KÖSE

33. MUHAMMED BAYIR

8. AARON TSHIBOLA

12. SERDARCAN ERALP

14. METEHAN MERT

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

25. LUALUA KAZENGA

27. ÖMÜRCAN ARTAN

91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA

Yedekler

44. ÜBEYD ADIYAMAN

4. ARDA KIZILDAĞ

7. SINTAYEHU SALLALICH

3. MUSA ŞAHİNDERE

11. RAHMETULLAH BERİŞBEK

15. AKSEL AKTAŞ

2. ULUSOY MERT KABASAKAL

9. BLESSING CHIBUIKE ELEKE

26. SAMİ GÖKHAN ALTIPARMAK

61. İLKER KARAKAŞ

Teknik Sorumlu

METİN DİYADİN

k 11

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

6. MEHMET TAŞ

7. MUSA NİZAM

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

22. DİMİTRİS KOLOVOS

24. BABACAR GUEYE

27. SEMİH KARADENİZ

29. MICHAEL PEREIRA

35. MAZLUM DEMİR

39. KEREM CAN AKYÜZ

77. BENHUR KESER

Yedekler

1. KORCAN ÇELİKAY

23. DOĞUKAN KAYA

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

15. ALPAY ÇELEBİ

28. MOUHAMED DIOP

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

52. DENİZALP ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

MEHMET ALTIPARMAK