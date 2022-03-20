Gençlerbirliği-Kocaelispor (Canlı anlatım)

1.lig maçını bu sayfadan canlı anlatımla takip edebilirsiniz...
Maç başladı
Dk.11: Gençlerbirliği'nde kullanılan köşe vuruşunda kaleye doğru yapılan kafa vuruşu sonrası top soldan dışarıya çıktı.
Dakika 13: Kocaelispor'da Kolovos ceza sahasına topla sokuldu, pasında topu Babacar'a verdi. Babacar topu kontrol edemedi ve önemli bir pozisyonu harcadı yeşil siyahlılar.
Dk. 29: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Ceza sahası içerisinde Kolovos topu önünde buldu. Yunan futbolcu müsait durumdayken topu kaleye gönderdi ancak savunmadan seken top kaleci Ramazan'a geldi.
Dk. 33. Kocaelispor'da Babacar savunma arkasına koşu yaptı ve topu kaleci Ramazan'dan kurtard Ramazan, Babacar'ın üzerine düştü net penaltıydı. Ancak hake pozisyonu devam ettirdi. Herkes şaşkınlık içerisinde karara inanamadı.
Dakika 36 ve 37: Gençlerbirliği bu dakikada 2 kez tehlikeli oldu. İlkinde çekilen şutu İsmet kurtardı, ikincisinde Gryskin'in şutunda top sağdan dışarıya çıktı.
Dakika 45 artı 1: Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Benhur'un pasında Babacar kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak yine topu Ramazan'dan koparamadı
ilk yarı sona erdi... 0-0...
ikinci yarı başladı
dk.56 Babacar Gueye ... gooooool... 0-1...
Kocaelispor 56 dakikada öne geçti. Gençlerbirliği savunmasının pası kısa düştü. Bu topa yetişen Babacar kaleci Ramazan'dan topu kurtardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
1-1 dk.69 Ömürcan.
69.dakikada Gençlerbirliği beraberliği buldu. Savunma arkasına koşu yapan Ömürcan kaleci ismetin solundan topu filelerle buluşturdu: 1-1.
74'üncü dakikada Babacar ile yine çok net bir gol kaçtı. Ceza sahası içinde topla buluşan Senegalli futbolcunun şutu üstten dışarıya çıktı.
Dakika 77'de Kocaelispor'da Benhur ceza sahasına sokuldu, pasında Babacar topu ıskaladı.
dk.84 İsmet inanılmazı başardı. Sandro Lima kornerden gelen topa kafayı vurdu, İsmet mükemmel şekilde önledi.
5 DAKİKA İLAVE EDİLDİ.
Mehmet çıktı, Diago girdi
Maç bitti...
***
Gençlerbirliği
İlk 11
1. RAMAZAN KÖSE
33. MUHAMMED BAYIR
8. AARON TSHIBOLA
12. SERDARCAN ERALP
14. METEHAN MERT
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
25. LUALUA KAZENGA
27. ÖMÜRCAN ARTAN
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA
Yedekler
44. ÜBEYD ADIYAMAN
4. ARDA KIZILDAĞ
7. SINTAYEHU SALLALICH
3. MUSA ŞAHİNDERE
11. RAHMETULLAH BERİŞBEK
15. AKSEL AKTAŞ
2. ULUSOY MERT KABASAKAL
9. BLESSING CHIBUIKE ELEKE
26. SAMİ GÖKHAN ALTIPARMAK
61. İLKER KARAKAŞ
Teknik Sorumlu
METİN DİYADİN
Kocaelispor
k 11
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
27. SEMİH KARADENİZ
29. MICHAEL PEREIRA
35. MAZLUM DEMİR
39. KEREM CAN AKYÜZ
77. BENHUR KESER
Yedekler
1. KORCAN ÇELİKAY
23. DOĞUKAN KAYA
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. ALPAY ÇELEBİ
28. MOUHAMED DIOP
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
52. DENİZALP ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
MEHMET ALTIPARMAK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.