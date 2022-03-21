İşte SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi Projesi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi tanıtım programında, söz konusu proje ile ilgili, “Tarih ile günümüz şehir hayatını bir arada yaşatacak, doğa, kültür ve tarihle bütünleşmenin en çarpıcı, en görkemli örneklerinden olacak olan geleceğe yönelik adeta bir tasavvur olan SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi” ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu projenin detaylarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlerin kütüphane ihtiyacı için üçüncü fabrika binası kütüphaneye dönüştürülecek. Bu kısım kısa sürede yapılacak bir kısımdır. SEKA Park alanı dünyanın en büyük endüstriyel dönüşüm projesidir” şeklinde konuşmuştu.

“KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK SERGİ ALANI”

2 bin 200 metrekare olduğu belirtilen SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi Restorasyonu ile ilgili rapora ulaşıldı. ‘Sanat müzesi’ olarak kullanılmak üzere restorasyon projelerinin hazırlandığı, kat planları ve cephelerde özgün formun dışına çıkılmadığı belirtildi. Ayrıca Kocaeli’nin en büyük sergi alanına sahip olduğu belirtilen yerde, döşeme içine gizlenen ray sistemleri kullanıldığı belirtildi. Yıl boyu çeşitli konularda eğitim atölyeleri düzenlenecek olan mekanların üç ayrı derslik olarak planlandığı, derslikler arasında katlanabilir panel duvarlar yer almakla beraber bu durumun kişi sayısına göre derslik birleşimlerine imkan verdiği belirtildi.

İHALEYE ÇIKIYOR

Ayrıca söz konusu alanda sonradan yapıldığı tespit edilen iki katlı betonarme kütlenin zemin katının sanat müzesine hizmet eden kafeterya ve Kocaeli mutfağının yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı mutfak atölyesi şeklinde projelendirildiği bilgilerine yer verildi. SEKA Kültür Havzası kapsamında yer alan SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi Restorasyonu yapım işi için ihale tarihi de duyuruldu. Yapılan duyuruya göre söz konusu ihale 11 Nisan 2022 tarihinde saat 15.00’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.