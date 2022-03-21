Nevruz Bayramı renkli anlara sahne oldu

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kent Konseyi ortaklığında Prof. Dr. Baki Komsuğlu Kültür Merkezi yanında bulunan alanda gerçekleştirilen Nevruz Bayramı Kutlama programında eğlenceli anlar yaşandı. Farklı yörelere ait halk oyunu gösterilerinin düzenlendiği, ateşlerin yakılıp halayların çekildiği etkinliğe kent protokolünün katılımı da yoğun oldu.

GENİŞ KATILIM

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı kutlamalarına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

GÖNLÜNÜZCE EĞLENİN

Halk oyunu gösterileri ile başlayan etkinlikte konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Geride kalan pandemi sonrası sizleri böyle coşkulu görmek bizleri de coşturdu. KOÜ olarak 70 bin öğrencimiz var. Sizlerle burada bir kültürü paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nevruz yeniden dirilme ve canlıların bir araya gelmesidir. Sizlerin bu sıcaklığı ile bu soğuk havada ısınacaktır. Gönlünüzce eğlenin” dedi.

BENİM HALA GÖNLÜM ÜNİVERSİTEDE

Hülagü’nün ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Nevruz bir bahar bayramıdır. Hayatınızın baharında olan siz gençler için her gün nevruz. Bu yıllarınızı iyi değerlendirin. Zaman çok hızlı geçiyor. Benim hala gönlüm üniversitede. Hayatınızın, içinde yaşadığınız dönemin kıymetini bilin. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu unutmayın ülkemizi daha da güzelleştirmek için çalışacağız” dedi.

GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYÜN

Son olarak söz alan Vali Seddar Yavuz ise “Lütfen Türkiye’nin aydınlık geleceğine inanın. Kendinize güvenin. Çalışmalarınızın emeğinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Sizleri umutsuzluğa sürüklemek isteyenlere asla müsaade etmeyin. Geleceğinize tam manası ile emin adımlarla yürüyün. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden bir tanesinde okuyorsunuz. Mezunlarımızın en iyi yerlerde olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından baharın gelişi çeşitli etkinliklerle kutlandı.