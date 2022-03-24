Yürüyüş Yolu’nda çalışmalar bitiyor; sıra Fethiye Caddesi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Kasım 2020 tarihinde altyapı, 20 Haziran 2021 tarihinde ise üst yapı çalışmasını başlattığı İzmit Yürüyüş Yolu Yenileme ve Yayalaştırma Projesi kapsamında çalışmaların büyük bir kısmı bitti. İzmit Belediyesi tarafından Fethiye Caddesi ve Bağlantı Noktalarını Yenileme Projesi kapsamında 5 Kasım 2021 tarihinde çalışmalar başlarken SEDAŞ, dün itibariyle 1 ay süreli altyapı çalışmalarını başlattı.

ANITPARK VE MERKEZ BANKASI MEVKİİNDE DEVAM EDİYOR

Yürüyüş Yolu Projesi başlangıcında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin yıl sonuna kadar biteceğini duyurmuştu. Proje, 2022 Mart ayı olmasına rağmen halen devam ederken proje kapsamında çalışmaların Merkez Bankası ve Anıtpark mevkiinde devam ettiği görüldü. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AKP İzmit İlçe Danışma Meclisi’nde konuşan Büyükakın, müteahhittin kaçtığı iddialarına ilişkin, “İhaleye dava açtırdılar; mahkeme kararıyla müteahhit bırakmak durumunda kaldı. Müteahhit bırakıp kaçmadı; mahkeme kararıyla bırakmak zorunda kaldı” ifadelerine yer vermişti.

SEDAŞ 1 AY SÜRELİ ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Proje kapsamında yer tesliminden itibaren 300 gün süre verilen, 5 Kasım 2021 ilk kazmanın vurulduğu Fethiye Caddesi’nde esnaf, halen çalışmaların gece de devam etmesi talebini devam ettirirken belediye, dün itibariyle su ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının tamamlandığını, elektrik hatlarının yenilenmesi işi için SEDAŞ’ın çalışmalara başladığını duyurdu. Ayrıca belediye, SEDAŞ’ın çalışmaları 1 ay içerisinde tamamlayacağını söylediğini de belirtti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, projede ilk çalışmanın başladığı gün yaptığı açıklamada, “İnşallah yürüyüş yolundan önce bitireceğiz” ifadelerine yer vermişti. Her iki çalışma da devam ederken halen süren kış şartları iki projenin de uzamasının nedenlerinden biri oldu.