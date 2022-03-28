Şampiyonlar için muhteşem gece!

1. Amatör Lig’de bu sezon oldukça başarılı olan adlarını Süper Amatör Lig’e yazdıran Bekirderespor, İzmit Gültepe Spor Kulübü ve Alikahyaspor onuruna şampiyonluk gecesi düzenlendi. Muhteşem gecede şampiyonlar unutulmaz bir günü geride bıraktı.

PROTOKOL DE HAZIR BULUNDU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde Wellborn Otel’de gerçekleşen şampiyonların buluşmasında İzmit Belediye Başkan Yardımcısı, Nurettin Bulut, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, Kocaeli İl Hakem Kurul Başkanı Alpaslan Dalkılıç, İl Disiplin Kurulu Başkanı Berk Uluç, TFFHGD Başkanvekili Bahri Toksagül, KASKF ve İl Disiplin Kurulu üyeleri, muhtarlar, kulüp başkanları, yöneticiler, futbolcular ve aileler yer aldı.

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN HÜRRİYET

Son derece nezih bir ortamda gerçekleşen gecede Alikahyaspor Başkan Vekili Soner Tosun “ Kocaeli amatörüne verdiği destekten ötürü İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendiye teşekkür ediyor, şampiyonları kutluyorum” dedi. Gültepe Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu “Fatma başkanımıza teşekkür ediyor, tüm spor camiasına ve gönül vermiş arkadaşlarımıza bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

SAHNEDE DE İYİLER

Necati Akkuzu’nun moderatörlüğündeki unutulmaz gecede konuşmaların ardından plaketler takdim edildi, tüm takımlara 11’er bin lira hediye çeki verildi. Çalan oyun havaları eşlinde futbolcular sahadaki hünerlerini bu kez pistte gösterdi. Sahne bir an bile boş kalmazken Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve kulüp başkanları da bu eğlenceye ortak oldu.