Rafet Yıldızlı son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın babası, CHP’de iki dönem Merkez İlçe Başkanlığı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Rafet Yıldızlı, hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Yıldızlı, iki çocuk babasıydı. Efsane başkan olarak bilinen Rafet Yıldızlı'nın cenazesi Fevziye Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yaşamını yitiren Rafet Yıldızlı'nın cenaze törenine TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Onurcan Adıgüzel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, TDP Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, DİSK Şube Başkanı Vedat Küçük, Derince Belediye Başkan eski Adayı Sertif Gökçe, İKK Sekreteri Murat Kürekçi, Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek, esnaf odaları başkanları, CHP İl eski Başkanları, ilçe başkanları, partililer ve Yıldızlı’nın yakınları katıldı. Cenazede Yıldızlı ve aile yakınları taziyeleri kabul ederken cenazeye katılamayanlar ise çelenk gönderdi. Rafet Yıldızlı’nın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığına defnedildi.