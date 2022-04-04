Saklı güzellik: Ballıkayalar

Gebze'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, yeşil ve mavi rengin oluşturduğu doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor. İstanbul’a yakın olması sebebiyle günün stresi ve yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşlar, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli’den ve çevre illerden buraya akın ediyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı, zorlu parkurlarıyla kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının da dikkatini çekiyor. İftar saatini serin bir yerde beklemek isteyen vatandaşlar da soluğu yine Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda alıyor.

"TEMİZ HAVA ALABİLECEĞİMİZ BİR YER"

Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’dan tırmanış yapmak için Balllıkayalar Tabiat Parkı’na geldiklerini söyleyen Selin Gök, "Güzel bir yer, İstanbul’a yakın olması güzel. Günübirlik gelinebiliyor olması güzel. Aynı zamanda çadır kampı yapmak için de geliyoruz bazen. Böyle bir yerin yakın olması güzel. Büyük bir vadi, özellikle yukarıdan bakıldığı zaman aşağısı çok güzel gözüküyor. Bu kadar fabrika olsa bile, en azından temiz hava alabileceğimiz bir yer. Herkese öneriyorum, ama temiz bırakmalarını da rica ediyorum. Yukarılarda bile çok fazla çöp olabiliyor" dedi.

"KAYA TIRMANIŞI YAPACAKSAN MECBUR BALLIKAYALAR’A GELECEKSİN"

Parkın doğal bir güzelliğinin olduğunu kaydeden Abdurrahman Ayhan ise "Etrafında fabrikalar olsa bile yine de bu fabrikaların arasında çok güzel bir yer. Hafta sonu temiz hava almak için gelinebilecek bir yer. Biz de arkadaşlarla tırmanış yapıyoruz. ’Bugün ne yapalım? Nasıl geçirelim?’ dedik. İstanbul’da kalabalıktan sıkılınca atlayıp buraya geldik. İstanbul yakınlarında tırmanış yapılabilecek çok fazla bir yer yok. Kaya tırmanışı yapacaksan mecbur Ballıkayalar’a geleceksin ya da çok daha uzun mesafeler kat etmen gerekiyor. İnsanların ne tercih edeceğini bilemiyorum ama burada yürüyüş yolları da var. Bilen insanlar da var. Arkada bir tane şelale de mevcut. Gidip geliyorum ama bir rotası var mı bilmiyorum. Etrafta gezilecek, görülecek yerler de var. İnsanlar zaten geliyorlar buraya. 2 hafta önce yukarıda birisiyle karşılaştık, adam yurtdışından gelmiş. Burayı nasıl buldular bir fikrim yok" diye konuştu.

"DOĞAL ORTAMI OLSUN, MANZARASI OLSUN MUAZZAM"

Arkadaşlarıyla birlikte serin bir ortam aradıklarını bu sebeple Ballıkayalar’ı tercih ettiklerini aktaran Atalay Gerim de "Serin bir ortam istedik arkadaşlarımızla. Oruçluyuz, gezelim, dolaşalım, vakit geçirelim istedik. Doğaseveriz zaten. Fotoğraf çekindik, yukarıya tırmanış yaptık. Çok güzel bir ortam. Doğal ortamı olsun, manzarası olsun muazzam. Hoşumuza gidiyor, seviyoruz, sık sık geliyoruz buraya. Herkese tavsiye ederim ama temiz kullanmak şartıyla. İnsanlarımız biraz doğaya fazla önem göstermiyor. Geliyorlar, eğlenelim istiyorlar ama çöplerini bırakıp gidiyorlar" şeklinde konuştu.

"ORUCU BURADA BEKLEDİK"

Doğal ortamın her zaman güzel olduğunu vurgulayan Barış Bölükbaşı ise "Serin bir yer, su sesleri çok güzel. Daima gelinecek bir yer. Orucu burada bekledik, zaman geçirdik. Doğal ortam her zaman güzel oluyor zaten. Dağ tırmanışı yaptık, fotoğraf çekindik arkadaşlarımızla. İftarı burada açacaktık ama yanımızda malzememiz yoktu. Haftaya tekrar buraya gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.