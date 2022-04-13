Semt Bahçecik’te Yaşam Bu Yaz Başlıyor

Pekdemir İnşaat, bu yaz teslim edeceği Semt Bahçecik projesinde çalışmalara son hızla devam ederken, dairelerin içeriden fotoğraflarını da paylaştı. Kocaeli’nin en değerli bölgesi Bahçecik’in, panoramik şehir ve körfez manzaralı en güzel noktasında bulunan, 152 daireden oluşan Semt Bahçecik projesinde, yeni bir ödeme fırsatı sunuldu. Konut kredisi faizlerinin aylık yüzde 2’yi bulduğu bu dönemde, Pekdemir İnşaat Semt Bahçecik’ten daire satın alacaklara, 60 aya kadar aylık yüzde 1,29 özel oranla Pekdemir’in anlaşmalı olduğu bankalardan konut kredisi kullanma imkanı sunuyor.

Ø Gayrimenkul en iyi yatırım aracı olmaya devam ediyor

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, “Gerçekleştirdiğimiz her projede, 78 yıldır sunduğumuz kaliteli yaşam vaadi yanında, iyi bir yatırım aracı olduğu için projelerimizden daire sahibi olan müşterilerimiz bir sonraki projemizi de çok sıkı takip ediyor. Yüksek oranda değer kazanmaya devam eden Semt Bahçecik projemizden daire sahibi olan müşterilerimizin evlerinin değeri, tüm yatırım enstrümanlarının çok üstünde bir getiri sağladı ve bu yaz teslimle beraber bu oran daha da artacak. Dolayısıyla gayrimenkul iyi bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Üstelik bundan böyle yeni üretilecek konutlarda 150 metrekarenin altındaki dairelerin KDV oranının yüzde 1’den yüzde 8’e yükseltilmiş olması, bu yaz teslim edeceğimiz projemizi bu açıdan da daha cazip hale getiriyor. Semt Bahçecik, hem Pekdemir kalitesi hem de Kocaeli’nin en değerli bölgesi Bahçecik’teki özel konumu ile prim yapmaya devam edecektir” dedi.

Gayrimenkul sektörüne yönelik değerlendirmede bulunan Mert Pekdemir; “Gerek konut sektörü gerekse ülke ekonomisi açısından 2022 yılı zor bir yıl olmaya devam edecek. Konut maliyetlerinde, dövizin çok üstünde gerçekleşen maliyet artışı devam etme eğiliminde olacak, bu yüksek artış konuttaki arzı yavaşlatacak ve sektörde ana işi proje geliştirmek olmayanların sektörden elenmesini sağlayacak. Böylece Pekdemir gibi güven duyulan, kaliteli ve istikrarlı firmalar iyi projeler üretmeye devam edecek. Konut maliyetlerindeki artış, sektörü zorlayacak olsa da, banka kredili ve senetli alternatif ödeme planları sunarak müşterilerimizin konut alımına ulaşmalarını sağlayacak formüller geliştirmeye devam edeceğiz. Şu bir gerçek ki, konut alımı gitgide zorlaşacak ama konuta olan talep ve ihtiyaç azalmayacak, dolayısıyla da finansal enstrümanlar mutlaka bunun önünü bir nebze olsa da açacak. Önümüzdeki süreçte konutta fiyat düşmesini beklemek mümkün değil, konut fiyatları henüz döviz artışı oranında bile fiyatlara yansımış değil, bu sebeple hala belli bir birikimi olanlar için iyi bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Özellikle kira bedellerindeki hızlı yükselişler ve konut fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiler de yatırımcıların konuta ilgisini arttırıyor. Gayrimenkul alımında, güvenilir firmalar tercih edilir ise bugün içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda en güvenilir yatırım aracıdır.” dedi.

Ø Pekdemir’in gözde projesi Semt Bahçecik’te yaşam bu yaz başlıyor…

Kesintisiz faaliyette bulunduğu 78 yıllık tarihiyle Türkiye’nin ve sektörünün en köklü şirketleri arasında yer alan Pekdemir İnşaat tarafından, Ekim 2020’de inşaatına başlanan projede çalışmalar artık tamamlanma aşamasına doğru son hızla ilerliyor.

Semt Bahçecik, şehir merkezine 14 dakika mesafedeki, Kocaeli’nin oturum için en çok tercih edilen bölgesi Bahçecik’in panoramik şehir ve körfez manzaralı en güzel noktasında yer alıyor. 4’er katlı 10 bloktan oluşan yalın, işlevsel mimari tarzı, kaliteli ve güvenli yaşamı bütünleştiren özellikleriyle toplam 152 daireden oluşan projede, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 112 metrekare ve 150 metrekare büyüklüklere sahip daire seçenekleri yer alıyor.

Konutlarda yerden ısıtma sistemi, mutfaklarında eviye, Bosch marka ocak, davlumbaz ve bulaşık makinesi bulunan proje, estetiği, denize ve kent merkezine yakın konumu, Körfez manzarası gibi özellikleriyle yaşamaktan mutluluk duyulan, hayata değer katan bir yer olacak.

Yaşamı keyifli hale getirecek her türlü sosyal donatının düşünüldüğü projede; açık yüzme havuzu, dinlenme alanları, fitness salonu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları bulunuyor. 7x24 kameralı güvenlik sistemine sahip projede, her eve özel araç park yerinin olacağı açık ve kapalı otoparkların yanı sıra misafirler için de otopark düşünüldü.

Proje; market, toplu taşıma, sağlık ocağı, eczane, okul, postane gibi ihtiyacımız olan yerlere de çok yakın mesafede cazip bir lokasyonda bulunuyor.

Semt Bahçecik projesinde 3+1 dairenin tüm yaşam alanları alttaki link tıklanarak adım adım gezilebilir.

www.pekdemirinsaat.com/sanaltur

Semt Bahçecik Satış Ofisi Adres : Damlar Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:100, 41245 Bahçecik, Başiskele - Kocaeli

Telefon : 0262 323 70 00

Web : www.semtbahcecik.com