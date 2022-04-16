Adın yeter! “2-1”

Kocaelispor sezonun 30. maçında Bandırmaspor’u konuk etti. Taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Kocaelispor’da büyük bir gerilim ve stres vardı. Ancak 12. adam devreye girdi ve maçı hiç bırakmadı. Gerilim içinde geçen maçı yeşil siyahlılar Kolovos ve Benhur’un golleri ile 2-1 kazandı. Böylece 4 maç sonra galip gelen yeşil siyahlılar puanını 36’ya çıkardı. Yeşil siyahlılar hafta arasında yine hayati bir maça çıkacak ve rakibi Menemenspor olacak.

YİNE İYİ BAŞLADIK

90 dakikası büyük bir heyecan içinde geçen maça Kocaelispor oldukça hızlı başladı. Kolovos ve Benhur ile mutlak goller kaçıran yeşil siyahlıların temposu 15. dakikadan sonra düştü ve maç orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 30. dakikadan sonra Bandırma ekibi oyunun hakimiydi ve 43’te de golü buldu. Soldan gelişen atakta yakın mesafeden çekilen şutta Korcan topu uzaklaştırmadı. Yükselen topu Keny kafa vuruşu sonrası ağlara gönderdi. İlk yarı tek golle sona erdi.

MÜTHİŞ BAŞLADIK

Kocaelispor ikinci yarıya da müthiş başladı. 49’da Babacar'ın pasında Kolovos ceza sahası dışından sol ayağı ile kaleye çok düzgün bir şut gönderdi. Top, kaleci Gökhan'ın solundan ağlara gitti. (1-1) 10 dakika sonra Kocaelispor 2-1 öne geçti. Kolovos ile kaçan mutlak golün ardından yeşil siyahlılar Atila ile korner kullandı. Yapılan ortada kafalardan seken top Benhur’a geldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top Gökhan’ın sağından ağlara gitti. (2-1)

KORKU FİLMİ GİBİYDİ

Kalan sürede Kocaelispor oyunu rakibe bıraksa da sahasını çok iyi savundu. Bandırma’nın bu süreçte Guido Koçer ile kaçırdığı net bir gol pozisyonu vardı. Yeşil siyahlılarda ise günün yıldızı Benhur’du. Bu futbolcunun birçok ceza sahasına dalma girişimi olsa da ofans oyuncularından Benhur’a yeterli destek gelmedi. Son bölümleri inanılmaz bir heyecan içinde geçen mücadelede gelen son düdüğün ardından Kocaelispor çok önemli bir 3 puanı cebine koydu ve puanını 36’ya çıkardı. Kocaelispor çarşamba mesaisinde Menemenspor ile hayati bir maça daha çıkacak.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Protokolün de ilgi gösterdiği mücadeleyi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ak Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Milletvekili Haydar Ali Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, çok sayıda STK Başkanı da izledi.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR:2 – BANDIRMASPOR:1

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu*, Serdar Diyadin**, Abdullah Uğur Sarı**

KOCAELİSPOR

1 KORCAN ÇELİKAY*

6 MEHMET TAŞ***

7 MUSA NİZAM***

12 ATİLA TURAN***

22 DİMİTRİS KOLOVOS***

(Dk. 78 BERKAY DABANLI**)

24 BABACAR GUEYE*

(Dk. 85 İLYAS YAVUZ*)

28 MOUHAMED DIOP**

32 MEHMET YILMAZ***

35 MAZLUM DEMİR***

70 SAMED ALİ KAYA***

(Dk. 66 IBRAHIM RASHEED*)

77 BENHUR KESER****

YEDEKLER

23 DOĞUKAN KAYA

15 ALPAY ÇELEBİ

20 GEORGES MANDJECK

21 OLCAN GÖKDEMİR

39 KEREM CAN AKYÜZ

52 DENİZALP ÖZDEMİR

BANDIRMASPOR

35 GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

12 OKAN ALKAN**

3 ALLYSON DOS SANTOS**

4 LOKMAN GÖR**

22 CANER CAVLUN**

10 KERİM AVCI**

6 REMİ MULUMBA**

16 MICHEL LANDEL**

(Dk. 63 MEHMET ÖZCAN*)

33 LEVENT AYÇİÇEK*

(Dk. 64 GUIDO KOÇER**)

80 BEYKAN ŞİMŞEK**

(Dk. 73 MATEJ PUCKO*)

11 PHILIPPE KENY*

YEDEKLER

1 HÜSEYİN KOÇ

5 ALPAY KOLDAŞ

73 SÜLEYMAN LUŞ

19 BERKE GÖRGÜN

21 EMMANUEL AKABUEZE

SARI KARTLAR: Dk. 4: Samed Ali, Dk. 64 Mehmet Taş, Dk. 67 Musa, Dk. 73 Kolovos (Kocaelispor) Dk. 27: Lokman (Bandırma)

GOLLER: Dk. 43 Keny (Bandırma) Dk. 49 Kolovos, Dk. 59 Benhur (Kocaelispor)