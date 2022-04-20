Derince’de Satranç Şöleni vardı  

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde 260 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası büyük heyecana sahne oldu

260 SPORCU KATILDI

Derince Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası ile hafta sonu ilçede adeta satranç şöleni yaşandı. 6 ayrı kategoride 260 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva Derince Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleşti. Derince Spor Salonu’nda düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden turnuvanın son gün müsabakalarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Kocaeli Satranç il Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, satranç camiasının önde gelen isimleri ve sporcu velileri ilgiyle takip etti.

SONUÇLAR:

İLKOKUL B KATEGORİSİ

1-Ömer Güleşce (Çenesuyu İlkokulu)

2-Rüzgar Ekici (Çenesuyu İlkokulu)

3-Yusuf Mirza Uysal (Çenesuyu İlkokulu)

4-Yavuz Selim Yıldırım (Çenesuyu İlkokulu)

5-Umut Kağan Yıldız (Çenesuyu İlkokulu)

6-Ahmet Akif Genç (Çenesuyu İlkokulu)

7-Berat Samuk (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

8-Miraç Baydemir (Çenesuyu İlkokulu)

9-Kıvanç Baydemir (Çenesuyu İlkokulu)

10-Üveys Bera Soydaş (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

İLKOKUL B KIZ KATEGORİSİ

1-Elif Ada Kalay (Çenesuyu İlkokulu)

2-Ela Durdu (Çenesuyu İlkokulu)

3-Yüsra Acar (Çenesuyu İlkokulu)

4-Ayşe Gül Kirezçik (Çenesuyu İlkokulu)

5-Masal Özdemir (Çenesuyu İlkokulu)

6-Ayşe Ece Hacıoğlu (Şükrü Aracı İlkokulu)

7-Zeynep Gönül Kötüce (Çenesuyu İlkokulu)

8-Elif Ada Debreli (Şükrü Aracı İlkokulu)

9-Reyyan Sena Tazegül (Şükrü Aracı İlkokulu)

10-Azra Duru Aydın (Derince Pakmaya Huriye Pak İlkokulu)

İLKOKUL A KATEGORİSİ

1-Atakan Doruk Gökmen (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

2-Yiğit Ergün (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

3-Çınar Sağlık (Çenesuyu İlkokulu)

4-Mahmud Kadir Sancaktar (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

5-Yağız Efe Kiriş (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

6-Nusret Said Kurcan (Çınarlı İlkokulu)

7-Yunus Emre Kurtuluş (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

8-Kerem Uykur (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

9-Doruk Cankurt (Özel Asaf İlkokulu)

10-Melih Tütüncüoğlu (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

İLKOKUL A KIZ KATEGORİSİ

1-Ayşem Deniz Ayvaz (Yunus Emre İlkokulu)

2-Sümeyye Tutuk (Çenesuyu İlkokulu)

3-Gökçe Lina Gürel (Çenesuyu İlkokulu)

4-Neslihan Uçar (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

5-Elif Beren İnan (Çenesuyu İlkokulu)

6-Sude Şenel (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

7-Fatma Elif Telli (Derince Pakmaya Huriye Pak İlkokulu)

8-Tuğsem Melis Şahin (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

9-Damla Çisil Açıksöz (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

10-Zeynep İclal Uğur (Kocaeli Öğretmenler İlkokulu)

ORTAOKUL KATEGORİSİ

1-Ömer Ege Şafak (Özel Asaf Ortaokulu)

2-Eymen Özgül (Özel Asaf Ortaokulu)

3-Elif Topkaya (Alparslan Ortaokulu)

4-Berkay Şerifler (Alparslan Ortaokulu)

5-Yusuf Kerem Dolgun (Alparslan Ortaokulu)

6-Ömer Asaf Çorum (Özel Asaf Ortaokulu)

7-Mehmet Bora Çelik (Alparslan Ortaokulu)

8-Yiğit Alp Bal (Alparslan Ortaokulu)

9-Burak Üstününal (Dumlupnar Ortaokulu)

10-Okan Deniz Güven (Alparslan Ortaokulu)

LİSE KATEGORİSİ

1-Samet Tatlı (Derince Anadolu Lisesi)

2-Toprak Umut Temel (Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi)

3-Şafak Yadigaroğlu (Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi)

4-Yavuz Selim Duman (Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi)

5-Ahmet Can Uludere (Fatih Anadolu Lisesi)

6-Devran Akın (Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi)

7-Asya Özel (Derince Anadolu Lisesi)

8-Ömer Asaf Akıncı (Derince Anadolu Lisesi)

9-Elif Eren (Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi)

10-Halil İbrahim Katkay (19 Mayıs Anadolu Lisesi)