TOSFED Kupası’nı İzmitli ralliciler kazandı    

Türkiye'nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, Bodrum Belediyesi, Boder katkılarıyla düzenlendi. Sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Rally Bodrum, Bodrum Meydanı’nda gerçekleşen finiş ve ödül töreni ile sona erdi. Merhum Oğuz Gürsel’in adının verildiği TOSFED Ralli Kupası'nda Castrol Ford Team Türkiye takımından İzmitli pilotlar Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar. Sezonun ikinci yarısı mayıs ayının üçüncü haftası gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.