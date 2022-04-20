20 Nis 2022 - 16:19- Spor G: 20 Nis 2022 - 16:21

TOSFED Kupası’nı İzmitli ralliciler kazandı    

Türkiye'nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, Bodrum Belediyesi, Boder katkılarıyla düzenlendi. Sanat d...
TOSFED Kupası’nı İzmitli ralliciler kazandı     mask

Türkiye'nin tek ödüllü ralli etkinliği Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, Bodrum Belediyesi, Boder katkılarıyla düzenlendi. Sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği Rally Bodrum, Bodrum Meydanı’nda gerçekleşen finiş ve ödül töreni ile sona erdi. Merhum Oğuz Gürsel’in adının verildiği TOSFED Ralli Kupası'nda Castrol Ford Team Türkiye takımından İzmitli pilotlar Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı birinci olarak büyük bir başarıya imza attılar. Sezonun ikinci yarısı mayıs ayının üçüncü haftası gerçekleşecek.

20 Nis 2022 - 16:19 - Spor

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