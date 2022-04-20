Harikasın Karamürsel Bey: 93-91    

Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Karamürsel Gençlikspor kendi salonunda oynaması gereken maçı, Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nun tadilatının sürmesi nedeniyle İzmit Atatürk Spor Salonunda oynamasına rağmen, rakibi İstanbul Atletiksportif’i 93-91 yendi, ligin iddialı takımlar biri olduğunu gösterdi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 2. Grup’ta yer alan Sarı-Lacivertli ekip, İstanbul Atletiksportif, İzmit TEK Hedefspor ve Yalova Altınova Belediyespor ile mücadele edecek,

TAŞÇI MUTLU

Karamürsel Gençlikspor Koordinatörü Turgut Taşçı maçın ardından yaptığı açıklamada, “Tüm sporcularımı sahadaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kendi sahamız lan Karamürsel Atatürk Spor Salonun yaklaşık 45 günden bu yana tadilatta olduğundan planlı antrenman yapma imkânımız olmadı. Hazırlık maçlarımızı yaparak bu maça hazırlandık. Umarım salondaki tadilat bir an önce biter seyircimizle maçlarımızı oynarız.

Bu hafta sonu Yalova 90.Yıl Spor Salonunda Pazar günü saat 14.00’de Altınova Belediyespor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Sıralama açısından son derece önemli bir maç. Umarım Karamürselimizi ve Kocaeli basketbolunu en iyi şekilde temsil ederiz. Tüm sporseverleri bu maça bekliyoruz” dedi.

Maçın hakemlerinin çok kötü maç yönettiğini belirten Taşçı, “Eskişehir ve Bursa bölgesi hakemleri maçı katlettiler, son derece tutarsız kararlar vererek çok daha farklı kazanabileceğimiz maçı bu hale getirdiler. Bu durumdan ötürü çok üzgünüm” dedi.

HEDEF 2.LİG

Büyük erkeklerde basketbolda Kocaeli ikincisi olarak Bölgesel Basketbol Ligi’nde oynama hakkını elde eden Karamürsel Gençlikspor, 2.Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Çift devre lig usulüne göre oynanacak maçlarda gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar Play-Off oynayacak.