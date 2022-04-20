20 Nis 2022 - 16:22- Spor G: 20 Nis 2022 - 16:24

“Kocaeli’nin cimnastikteki çıtasını çok yukarıya çektik”

Kocaeli’de cimnastik branşının önemli kulüplerinden, yetiştirdiği sporcularıyla, yatırımlarıyla ve projeleriyle dikkat çeken Kocaeli Cimnastik Kulübü,...
“Kocaeli’nin cimnastikteki çıtasını çok yukarıya çektik” mask

Kocaeli’de cimnastik branşının önemli kulüplerinden, yetiştirdiği sporcularıyla, yatırımlarıyla ve projeleriyle dikkat çeken Kocaeli Cimnastik Kulübü, 2022 yılında da işlerin yolunda gittiğini ifade etti. Kulüp Başkanı Tolga Havuç ise hem cimnastik branşı ile ilgili hem de kulübün profesyonel çalışmalarıyla alakalı merak edilen ve sıkça sorulan sorulara yanıt verdi…

GELİŞMELERİ YAKIN TAKİPTEYİZ

Başkan Tolga Havuç sporcu havuzu bazında cimnastiğin markası olduklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: “2009 yılından bu yana cimnastik branşına Kocaeli’nde hizmet etmekteyiz. Her daim gerçekçi politikalar izlemeye devam ediyoruz. Yurt içi ve dışındaki cimnastik ile sportif çalışmaları, yatırımları, ulusal, uluslararası siyaseti, spor politikaları, gelişen teknolojileri, organizasyonları yakından takip ediyoruz”.

20 Nis 2022 - 16:22 - Spor

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