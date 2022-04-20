“Kocaeli’nin cimnastikteki çıtasını çok yukarıya çektik”

Kocaeli’de cimnastik branşının önemli kulüplerinden, yetiştirdiği sporcularıyla, yatırımlarıyla ve projeleriyle dikkat çeken Kocaeli Cimnastik Kulübü, 2022 yılında da işlerin yolunda gittiğini ifade etti. Kulüp Başkanı Tolga Havuç ise hem cimnastik branşı ile ilgili hem de kulübün profesyonel çalışmalarıyla alakalı merak edilen ve sıkça sorulan sorulara yanıt verdi…
GELİŞMELERİ YAKIN TAKİPTEYİZ
Başkan Tolga Havuç sporcu havuzu bazında cimnastiğin markası olduklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: “2009 yılından bu yana cimnastik branşına Kocaeli’nde hizmet etmekteyiz. Her daim gerçekçi politikalar izlemeye devam ediyoruz. Yurt içi ve dışındaki cimnastik ile sportif çalışmaları, yatırımları, ulusal, uluslararası siyaseti, spor politikaları, gelişen teknolojileri, organizasyonları yakından takip ediyoruz”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.