Menemen SK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

1.Lig'de kritik gün... Kocaelispor, küme düşmeme yolundaki önemli virajda İzmir'de Menemen'e konuk oluyor.
Maç başladı
Dk 12: Kocaelispor gole yaklaştı. Mehmet Yılmaz'ın pasında top Babacar'ın önünden dışarıya çıktı.
Dk 15: Kocaelispor da kale içi mutlak gol kaçırdı. Polo musun pasında Benhur kaleci Batuhan'ı geçemedi kullanılan köşe vuruşunda kaleci yaşar top üst direkten döndü.
Dk 15: Kolovos'un pasında Benhur kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleciyi geçemedi. Kullanılan kornerde top kaleciyi geçip üst direkten döndü.
Dk.27: Atila'nın pasında Babacar kaleci Batuhan'ı karşısında gördü ama son vuruşu yapamadı. Açısı daralınca da pozisyonunu kaybetti.
dk.36 gomez... 1-0
MENEMEN İLÇE STADI - İZMİR
20.04.2022 - 18:00
VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)
ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KAPLUHAN(2. Yardımcı Hakem)
BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)
MENEMEN SK İLK 11
1. BATUHAN AHMET ŞEN
4. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
11. AHMET SAĞAT
13. ABDOULAYE CISSE
21. ÖMER ŞAHBAŞ
27. TONI CORREIA GOMES
28. ABDULLAH AYDIN
44. OĞUZHAN ÇAPAR
52. ENES SAĞLIK
71. MUHAMMED HİMMET ERTÜRK
77. SİNAN AKGÖL
Yedekler
25. MURAT HOCAOĞLU
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
19. MOHAMED MAHDI SABBAH
22. CEM ÇELİK
24. EMRE ÖZER
29. OĞUZHAN AYDOĞAN
37. KEREM PAYKOÇ
54. BATUHAN KIRDAROĞLU
90. OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE
Teknik Sorumlu
DİLAVER MUTLU
KOCAELİSPOR İLK 11
1. KORCAN ÇELİKAY
2. BERKAY TOLGA DABANLI
12. ATİLA TURAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
22. DİMİTRİS KOLOVOS
24. BABACAR GUEYE
32. MEHMET YILMAZ
35. MAZLUM DEMİR
70. SAMED ALİ KAYA
77. BENHUR KESER
Yedekler
23. DOĞUKAN KAYA
7. MUSA NİZAM
15. ALPAY ÇELEBİ
21. OLCAN GÖKDEMİR
28. MOUHAMED DIOP
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
39. KEREM CAN AKYÜZ
52. DENİZALP ÖZDEMİR
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.