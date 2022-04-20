Evin her yerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. A.H. ve A.Ö.’nün bulunduğu eve düzenlenen baskında arama yapıldı. Banyoda, mutfaktaki raflarda, yatak odasındaki dolaplarda ve evin birçok yerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu. 10 kilo 553 gram sentetik kannabinoid, 40 gram esrar, ayrıca ruhsatsız 5 av tüfeği, 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara uyumlu 17 şarjör ve 348 fişek ile hassas terazi ve 1 adet uçaksavar mermisi bulundu. 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
# ile, uyuşturucu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.