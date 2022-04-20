20 Nis 2022 - 18:09- Asayiş G: 20 Nis 2022 - 18:12

Evin her yerinden uyuşturucu ve silah çıktı

KOCAELİ’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda evde yapılan aramada her dolaptan uyuşturucu ve silah çıktı. 10 kilo 593 gram uyuşturucu, 10 silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Evin her yerinden uyuşturucu ve silah çıktı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. A.H. ve A.Ö.’nün bulunduğu eve düzenlenen baskında arama yapıldı. Banyoda, mutfaktaki raflarda, yatak odasındaki dolaplarda ve evin birçok yerinde uyuşturucu madde ve silah bulundu. 10 kilo 553 gram sentetik kannabinoid, 40 gram esrar, ayrıca ruhsatsız 5 av tüfeği, 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara uyumlu 17 şarjör ve 348 fişek ile hassas terazi ve 1 adet uçaksavar mermisi bulundu. 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

20 Nis 2022 - 18:09 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.427.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İki grup arasında kavga: 5 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 5 yaralı
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti mask
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Teröristi giydiği ayakkabısı ele verdi! mask
Teröristi giydiği ayakkabısı ele verdi!
Yakalanan teröristin keşif görüntüsü ortaya çıktı! mask
Yakalanan teröristin keşif görüntüsü ortaya çıktı!
52 operasyonda 16 kişi tutuklandı mask
52 operasyonda 16 kişi tutuklandı
Toplu taşıma araçlarını yakacaklardı! Büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü mask
Toplu taşıma araçlarını yakacaklardı! Büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL