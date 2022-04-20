Un yüklü tır su kanalına devrildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilen tırn şoförü kazayı yara almadan atlattı. Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti yan yolda, Hüseyin U. İdaresindeki 27 ACE 726 plakalı un yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan şoför, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.