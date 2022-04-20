Gölcük’te gençler 23 Nisan için koştu

Gölcük’te 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Ulusal Egemenlik Kupası Kros Yarışı’nda düzenlendi. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Gölcük’te Öğrenciysen" projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmaya, 18 okuldan 153 öğrenci katıldı. İpekyolu Bulvarı üzerinde 3 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı önünde törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, madalya ve ödüllerini, Başkan Sezer ve beraberindeki heyetin elinden aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.