20 Nis 2022 - 19:53- Spor G: 20 Nis 2022 - 19:54

Gölcük’te gençler 23 Nisan için koştu

Gölcük Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Kros Yarışı’nda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törende ödüllendirildi.
Gölcük’te gençler 23 Nisan için koştu mask
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Gölcük’te 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Ulusal Egemenlik Kupası Kros Yarışı’nda düzenlendi. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Gölcük’te Öğrenciysen" projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmaya, 18 okuldan 153 öğrenci katıldı. İpekyolu Bulvarı üzerinde 3 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı önünde törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, madalya ve ödüllerini, Başkan Sezer ve beraberindeki heyetin elinden aldı.

20 Nis 2022 - 19:53 İHA Kocaeli- Spor

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