ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig’de mücadele etmeye hak kazandı

Teknik direktör Birol Köksal yönetiminde çıktığı 13 maçta bileği bükülmeyen ÇESK U-18 takımı, en yakın rakibine 4 puan fark atarak son haftaya bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasına namağlup unvan ve şampiyonluk apoletiyle giren Çayırova temsilcisi, 70 golle en fazla gol atan ve 6 golle en az gol yiyen takım olarak bu kategorilerde de zirvede yer aldı. Mavi yeşilli ekip, önümüzdeki sezon Elit Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.