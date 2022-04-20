Teknik direktör Birol Köksal yönetiminde çıktığı 13 maçta bileği bükülmeyen ÇESK U-18 takımı, en yakın rakibine 4 puan fark atarak son haftaya bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasına namağlup unvan ve şampiyonluk apoletiyle giren Çayırova temsilcisi, 70 golle en fazla gol atan ve 6 golle en az gol yiyen takım olarak bu kategorilerde de zirvede yer aldı. Mavi yeşilli ekip, önümüzdeki sezon Elit Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.
20 Nis 2022 - 19:54- Spor Güncelleme: 20 Nis 2022 - 19:55
ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig’de mücadele etmeye hak kazandı
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-18 futbol takımı, Kocaeli U-18 ligi klasman G grubunda ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çıktığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan mavi yeşilli ekip, önümüzdeki sezon Elit Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.