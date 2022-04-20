20 Nis 2022 - 20:29- Spor G: 20 Nis 2022 - 20:32

Hiç yoktan iyidir 1-1

1.Lig’de düşmeme mücadelesi veren Kocaelispor, kendisi gibi ateşi hissetmeye başlayan Menemenspor’la deplasmanda berabere kalırken, idare etti. Maçı...
Hiç yoktan iyidir 1-1 mask

1.Lig’de düşmeme mücadelesi veren Kocaelispor, kendisi gibi ateşi hissetmeye başlayan Menemenspor’la deplasmanda berabere kalırken, idare etti. Maçı kazansaydık, avantajımız büyük olacaktı. Pazar Manisa geliyor

4-0 ÖNDE BİTECEK YARIYI, 1-0 GERİDE KAPATTIK

Dakika 12:Kocaelispor gole yaklaştı. Mehmet Yılmaz'ın pasında top Babacar'ın önünden dışarıya çıktı. Dk 15: Kolovos'un pasında Benhur kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleciyi geçemedi. Kullanılan kornerde top kaleciyi geçip üst direkten döndü. Dk.27: Atila'nın pasında Babacar kaleci Batuhan'ı karşısında gördü ama son vuruşu yapamadı. Açısı daralınca da pozisyonunu kaybetti.

DK.34: İLK ATAKTA GOLÜ YEDİK

Menemen ilk pozisyonda golü buldu. Savunma arkasına koşu yapan Gomez, Korcan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 1-0. Dakika 42: Kocaelispor'da İlyas Kubilay'ın yakın mesafeden çektiği şutu Batuhan kurtardı. Böylece devre 1-0 aleyhimize kapanırken Menemen bile buna inanamıyordu. Maçın ikinci yarısında ise istekli başlayan Kocaelispor, bir türlü galibiyet golünü ağlara gönderemeyince farklı kazanacağı maçtan beraberlikle ayrıldı ve yeniden kâbus görmeye başladı. Pazar günü de Play-Off’a oynayan belalımız Manisa geliyor.

20 Nis 2022 - 20:29 - Spor

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Yorumlar

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K.s - Manisa bu Kocaeli spor u yener gider bugün oynanan Ankara gücü altınordu maçını seyreden varsa bildinmi altınordu bizi yener vesselam aciz top oynayan bir Kocaeli spor yazıklar olsun sizlere yuh diyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 20:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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