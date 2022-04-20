Hiç yoktan iyidir 1-1

1.Lig’de düşmeme mücadelesi veren Kocaelispor, kendisi gibi ateşi hissetmeye başlayan Menemenspor’la deplasmanda berabere kalırken, idare etti. Maçı kazansaydık, avantajımız büyük olacaktı. Pazar Manisa geliyor

4-0 ÖNDE BİTECEK YARIYI, 1-0 GERİDE KAPATTIK

Dakika 12:Kocaelispor gole yaklaştı. Mehmet Yılmaz'ın pasında top Babacar'ın önünden dışarıya çıktı. Dk 15: Kolovos'un pasında Benhur kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleciyi geçemedi. Kullanılan kornerde top kaleciyi geçip üst direkten döndü. Dk.27: Atila'nın pasında Babacar kaleci Batuhan'ı karşısında gördü ama son vuruşu yapamadı. Açısı daralınca da pozisyonunu kaybetti.

DK.34: İLK ATAKTA GOLÜ YEDİK

Menemen ilk pozisyonda golü buldu. Savunma arkasına koşu yapan Gomez, Korcan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 1-0. Dakika 42: Kocaelispor'da İlyas Kubilay'ın yakın mesafeden çektiği şutu Batuhan kurtardı. Böylece devre 1-0 aleyhimize kapanırken Menemen bile buna inanamıyordu. Maçın ikinci yarısında ise istekli başlayan Kocaelispor, bir türlü galibiyet golünü ağlara gönderemeyince farklı kazanacağı maçtan beraberlikle ayrıldı ve yeniden kâbus görmeye başladı. Pazar günü de Play-Off’a oynayan belalımız Manisa geliyor.