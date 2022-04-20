Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül: Girdiğimiz pozisyonlar var

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, sergiledikleri mücadeleden memnun olduklarını söyledi.
Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmak istedikleri müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, "İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyede bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek, skoru lehimize çevirecektik. Sonuçta birer puanla ayrılık. Hedefimiz önümüzdeki haftaki Ankara Keçiörengücü maçı." dedi.
- Gül: "Girdiğimiz pozisyonlar var"
Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, iki ekibin de konumu gereği zor bir müsabakanın oynandığını dile getirdi.
Rakiplerinin maçtan önce tahmin ettikleri gibi oynadığını kaydeden Gül, "Girdiğimiz pozisyonlar var ancak değerlendirmede sorun yaşadık. Rakibin hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışacağını biliyorduk. Ne öngördüysek onlarla örtüştü. 1-1 berabere kaldık. 5 final maçımız daha var. Sezon sonu hedefine ulaşmak için nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Kocaelispor kabuk değiştiriyor. Oyun tatminkar ama girdiğimiz pozisyonları olumlu sonuçlandırmak lazım. İyi mücadele ettik, iyi efor sarf ettik, bunu skora yansıtmamız lazım." diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.