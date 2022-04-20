Hırsızlık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay ağır hapis cezasıyla aranan R.Ş. (30) isimli şahısın Gebze ilçesinde olduğu tespit edildi. R.Ş. polis ekipleri tarafından 18 Nisan Pazartesi günü Gebze ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.