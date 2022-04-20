Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 19 Nisan Salı günü umuma açık alanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 157 işletme ve 2 bin 583 şahıs kontrol edildi. Denetimler neticesinde Kartepe ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletmede yapılan arama neticesinde tombala oyunu kartları ve para ele geçirildi. Öte yandan haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.
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# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.