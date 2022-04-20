Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden 21 bin 500 lira değerinde ofis malzemesi ile dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler A.Y.A. ve A.D'yi Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.