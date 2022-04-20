20 Nis 2022 - 22:50- Asayiş G: 20 Nis 2022 - 22:51

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il...
Video için play'e tıklayın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden 21 bin 500 lira değerinde ofis malzemesi ile dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler A.Y.A. ve A.D'yi Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

20 Nis 2022 - 22:50 AA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.427.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Un yüklü tır su kanalına devrildi mask
Un yüklü tır su kanalına devrildi
FETÖ/PDY itirafçısı Erten: AKP İl Yönetimi’ni referansıyla İSU’ya girdim mask
FETÖ/PDY itirafçısı Erten: AKP İl Yönetimi’ni referansıyla İSU’ya girdim
Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı mask
Trafik ışıklarında zincirleme kaza: 4 yaralı
TEM’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı mask
TEM’de otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
İki grup arasında kavga: 5 yaralı mask
İki grup arasında kavga: 5 yaralı
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti mask
Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL