20 Nis 2022 - 22:56- Gündem G: 20 Nis 2022 - 22:57

Gebze Adliyesi’nde avukatlara yönelik çanta arama kararı iptal edildi!

Kocaeli Barosu, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın avukatlarının da çantalarının X-ray cihazından geçirilerek aranması kararının iptal edildiğini duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gebze Adliyesi’nde avukatlara yönelik çanta arama kararı iptal edildi! mask

Edinilen bilgilere göre Mart 2022 itibariyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlarının da çantalarının X-Ray cihazından geçirilmesi kararı alındı. Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, baro yöneticileri ve çok sayıda avukat 25 Mart’ta adliye içerisinde bir araya gelerek kararı protesto etti.

“BU UYGULAMAYI KABUL ETMİYORUZ”

Başkan Candemir yaptığı açıklamada, “Gebze Adliyesi’nde çalışma yerlerimizde taramadan yani arama yapılmak suretiyle sokulmaya çalışıyoruz. Yargının zorunlu unsuru olan, hukuk devletinin teminatı avukatları olağan şüpheli kabul eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan hukuka aykırı karara itiraz ediyoruz ve bu karara uymayacağımızı, kanuna aykırı olan bu emre memurlar tarafından da uyulmamasını beyan ediyoruz. Savunma hakkının olağan şüpheli olarak kabulü hukuk devletinin yok sayılmasıdır. Biz bu kararı kabul etmiyor, bundan sonra da mesleğin onuruna ve itibarına sahip çıkarak meslektaşımız olan hakim ve savcılar nasıl buraya giriyorsa öyle girmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“SONLANDIRILDI”

Kocaeli Barosu tarafından bugün yeni bir açıklama yapıldı. “Meslektaşlarımızın çantalarının, Gebze Adliyesi girişinde X-ray cihazdan geçirilerek içeri alınmaları şeklinde başlatılan haksız ve hukuka aykırı uygulama, baromuzda Adalet Bakanlığı ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yapılan girişimler neticesinde sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

20 Nis 2022 - 22:56 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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