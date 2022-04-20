İYİ Parti İzmit Ramazanda kapı kapı geziyor

İYİ Parti İzmit Ramazanda Kapı Kapı Geziyorİlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe yöneticileri, Mahalle Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile koordineli şekilde mahallerde çalışmaya devam ediyor.İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı saha çalışmalarında Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Mahallelerde vatandaşlara pide ikramında bulunarak vatandaşın halini hatrını soruyor. Şehrimize üniversite okumaya gelen gençlerle iftar programlarında bir araya geliyor.Ramazan ayı programları ile alakalı bir açıklama yapan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz "İYİ ailemizle birlikte Ramazan ayında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda vatandaşlarımız zor günler geçiriyor. Bizler İYİ Parti olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İzmitimizde yöneticilerimizle, mahalle temsilcilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ile ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. İl Başkanlığımızın destekleri ile koli dağıtımı ve mahallerde pide ikramında bulunduk. Yaklaşık 300 koli ve 800 pide dağıttık. Üniversiteli gençlerimizle iletişime geçerek onların evlerine misafir olarak iftar yaptık. Polis haftasında Polis teşkilatımızla sahur programında bir araya geldik. Halkımızla sürekli içe içe olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.