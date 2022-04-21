Gebze Kitap Fuarı devam ediyor

Gebze Kitap Fuarı, ziyaretçilerini 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda buluşturuyor. 100’den fazla yayın evi, 120 ulusal ve yazarı aynı çatı altında Gebzeli kitapseverlerle bir araya getiren Gebze Kitap Fuarı, 24 Nisan’da sona erecek. Fuar çerçevesinde yazarlar hem imza günleri düzenliyor hem de belirlenen program dahilinde GKM büyük salondaki söyleşi ve konferanslara katılıyor. Gebze Kitap Fuarı’na gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, fuara katılan yazarlara, yayın evi yöneticilerine ve kitapseverlere teşekkür etti.
Fuar alanını bir süre gezen Büyükgöz ayrıca, GKM büyük salonda yazarlar Nurullah Genç ve Saliha Erdim’in katılımıyla gerçekleştirilen konferanslara katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.