21 Nis 2022 - 11:48- Gündem G: 21 Nis 2022 - 11:49

Gebze Kitap Fuarı devam ediyor

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Gebze Kitap Fuarı devam ediyor mask
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Gebze Kitap Fuarı, ziyaretçilerini 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda buluşturuyor. 100’den fazla yayın evi, 120 ulusal ve yazarı aynı çatı altında Gebzeli kitapseverlerle bir araya getiren Gebze Kitap Fuarı, 24 Nisan’da sona erecek. Fuar çerçevesinde yazarlar hem imza günleri düzenliyor hem de belirlenen program dahilinde GKM büyük salondaki söyleşi ve konferanslara katılıyor. Gebze Kitap Fuarı’na gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, fuara katılan yazarlara, yayın evi yöneticilerine ve kitapseverlere teşekkür etti.

Fuar alanını bir süre gezen Büyükgöz ayrıca, GKM büyük salonda yazarlar Nurullah Genç ve Saliha Erdim’in katılımıyla gerçekleştirilen konferanslara katıldı.

21 Nis 2022 - 11:48 İHA Kocaeli- Gündem

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