Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı

Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği Başkanı Aysel Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri Sema Aslan, Fadime Çelebi, Mehmet Çiftçi ve Ali Aktaş, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler veren Aysel Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, desteklerinden ötürü Başkan Hürriyet’e çiçek takdim ettiler. Hürriyet’te nazik hediyeleri ve ziyaretleri nedeniyle Ersoy ve beraberindekilere teşekkür etti.