Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği Başkanı Aysel Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri Sema Aslan, Fadime Çelebi, Mehmet Çiftçi ve Ali Aktaş, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler veren Aysel Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, desteklerinden ötürü Başkan Hürriyet’e çiçek takdim ettiler. Hürriyet’te nazik hediyeleri ve ziyaretleri nedeniyle Ersoy ve beraberindekilere teşekkür etti.
21 Nis 2022 - 11:51- Gündem Güncelleme: 21 Nis 2022 - 11:53
Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı
Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği Başkanı Aysel Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.