21 Nis 2022 - 11:51- Gündem G: 21 Nis 2022 - 11:53

Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı

Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği Başkanı Aysel Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti

Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı mask

Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği Başkanı Aysel Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri Sema Aslan, Fadime Çelebi, Mehmet Çiftçi ve Ali Aktaş, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler veren Aysel Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, desteklerinden ötürü Başkan Hürriyet’e çiçek takdim ettiler. Hürriyet’te nazik hediyeleri ve ziyaretleri nedeniyle Ersoy ve beraberindekilere teşekkür etti.

21 Nis 2022 - 11:51 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.413.548 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı mask
Hürriyet, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Derneği’ni ağırladı
Gebze Kitap Fuarı devam ediyor mask
Gebze Kitap Fuarı devam ediyor
Kılıçarslan, Denizli’de sahne alacak mask
Kılıçarslan, Denizli’de sahne alacak
İzmit Demokrasi Bulvarının çehresi değişiyor mask
İzmit Demokrasi Bulvarının çehresi değişiyor
Park Bahçelerden göz dolduran yaza hazırlık mask
Park Bahçelerden göz dolduran yaza hazırlık
İzmit Belediyesi’nden İl Kültür Müdürü Taşdelen’e ziyaret mask
İzmit Belediyesi’nden İl Kültür Müdürü Taşdelen’e ziyaret
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL