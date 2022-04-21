Derince’nin tarımsal kalkınma hamlesi görüşüldü

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Bakan Kirişci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Başkan Aygün’ün yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz da yer aldı. Görüşme esnasında tarımsal kalkınmaya yönelik Derince’de gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgiler veren Aygün, Bakan Kirişci’ye ayrıca hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü aspir yağı da hediye etti. Bakan Kirisci, kent ekonomisine hem gelir hem de istihdam sağlayacak tarımsal kalkınma projesinin hayata geçmesinden dolayı Başkan Aygün’ü tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.