Kocaeli Kent Konseyi üyeleri iftarda buluştu

Kocaeli Kent Konseyi üyeleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
İzmit'te bir restoranda düzenlenen iftar programına, Kocaeli Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri ile meclis ve çalışma gruplarının üyeleri katıldı.
Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, yaptığı konuşmada, Kent Konseyi çatısı altındaki kadın, genç, engelli ve emekli meclislerinin çok güzel çalışmalar yaptığını söyledi.
Amaçlarının kente hizmet etmek ve güzelliklerini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Siyaset üstü bir duruşla kentin menfaatlerini savunmak gibi bir duruşumuz var. Böyle güzel bir aileye başkanlık yapmaktan mutluyum. Allah birlikteliğimizi bozmasın." diye konuştu.
İftarın ardından Korkmaz ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, üyelerle sohbet etti.
Programda, kent bayramlaşmasının 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacağı anons edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.