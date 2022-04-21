Kocaeli Kent Konseyi üyeleri iftarda buluştu

Kocaeli Kent Konseyi üyeleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İzmit'te bir restoranda düzenlenen iftar programına, Kocaeli Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri ile meclis ve çalışma gruplarının üyeleri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, yaptığı konuşmada, Kent Konseyi çatısı altındaki kadın, genç, engelli ve emekli meclislerinin çok güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Amaçlarının kente hizmet etmek ve güzelliklerini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Siyaset üstü bir duruşla kentin menfaatlerini savunmak gibi bir duruşumuz var. Böyle güzel bir aileye başkanlık yapmaktan mutluyum. Allah birlikteliğimizi bozmasın." diye konuştu.

İftarın ardından Korkmaz ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, üyelerle sohbet etti.

Programda, kent bayramlaşmasının 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacağı anons edildi.