21 Nis 2022 - 12:22- Gündem G: 21 Nis 2022 - 12:23

Sezer, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kentteki basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Örcün Mahallesi'ndeki Sultan Hatun Konağ...

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kentteki basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Örcün Mahallesi'ndeki Sultan Hatun Konağı'nda düzenlene iftar programında konuşan Sezer, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, ramazan ayının bereketli olmasını diledi.

Sezer, konuşmasının ardından basın mensuplarına mahallede yapılan tarihi Hamam Müzesi'ni gezdirdi.

21 Nis 2022 - 12:22 AA Kocaeli- Gündem

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